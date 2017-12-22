Украина-2018: год под знаком минус

Бюджет Украины на 2018 год в этот раз, по всей видимости, будет принят не «под елочку», как это часто бывало в последние годы, а за целую неделю до начала его исполнения.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий 22 декабря подписал главный документ страны и направил на подпись президенту Петру Порошенко.

Как отмечается на официальном сайте госбюджета Украины, принятый законопроект предусматривает доходы на уровне 913,6 млрд гривен ($32,8 млрд по текущему курсу), повышение социальных стандартов и минимальной зарплаты, а также увеличение расходов на государственные капитальные инвестиции.

Расходы предусмотрены в сумме 988,6 млрд гривен ($35 млрд). При этом предельный объем государственного долга на 31 декабря 2018 года определен в размере 1 трлн 999 млрд 347 млн 176,8 тысяч гривен (порядка $71,8 млрд).

Дефицит бюджета заложен в размере 2,46% ВВП, инфляция около 9%, среднегодовой курс доллара — 29,3 гривны.

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Работа над бюджетом велась непросто — украинское правительство было вынуждено искать баланс между громкими социальными обещаниями президента Петра Порошенко, растущими военными расходами, требованиями главного кредитора страны — Международного валютного фонда (МВФ) — и интересами собственных предпринимателей.

Так, в процессе обсуждения в парламенте подготовленный документ правительству пришлось серьезно переделать — ко второму чтению, которое прошло 7 декабря, в него было внесено 4 тысячи правок.

«За» бюджет проголосовали 273 парламентария. И хотя народные депутаты позже пытались отклонить это решение, собрать необходимый для протеста кворум им не удалось.

В расходной части бюджета на безопасность и оборону заложено 5% ВВП или 164,9 миллиарда гривен (около$ 6,1 млрд). Еще 250 млн гривен выделены на обеспечение жильем семей погибших участников боевых действий (ветеранов АТО — «антитеррористической операции» в Донбассе, как называют этот конфликт в Киеве).

Однако украинские эксперты полагают, что эти цифры довольно лукавые: дефицит бюджета, по их мнению, может дойти до 6-7% ВВП, а реальная инфляция до 10-14%.

«Власти научились «прятать» реальные показатели дефицита и рисовать красивую картинку для западных контролеров, в том числе добавляя в статью доходов источники, которые заведомо не сработают, к примеру, большую приватизацию, которая перекочевывает из бюджета в бюджет уже который год подряд, но так и не была реализована», — рассказал «Стране.ua» экономист Алексей Кущ.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко обращает внимание, что «в бюджете прописаны более высокие поступления импортного НДС, что возможно в случае заметного подорожания импортных товаров, а это — рост цен и инфляция до 15%».

Длительные дискуссии велись вокруг увеличения минимальной зарплаты в стране. Первоначальный вариант проекта госбюджета предусматривал рост МРОТ с 3,2 тыс. до 3,7 тыс. гривен. Позже президент Петр Порошенко на Всеукраинском форуме объединенных общин заявил, что минимальная зарплата в Украине уже во второй половине 2018 года может увеличиться до 4,1 тысяч гривен. Эксперты называют эти заявления президента предвыборным пиаром.

Согласно бюджету, прожиточный минимум составит 1700 гривен ($62,7), с первого июля следующего года он вырастет до 1777 гривен ($65,55), а с первого декабря — до 1853 гривен ($68,35).

Оппозиционный депутат Александр Вилкул подчеркивает, что предусмотренное повышение зарплат и пенсий неминуемо поглотит инфляция.

Зарубежные контролеры свое итоговое заключение на украинский бюджет пока не дали. Глава отделения МВФ на Украине Йоста Люнгман после принятия документа сказал, что фонд еще оценивает законопроект и поправки к украинскому налоговому кодексу, которые принимались параллельно. Однако специалисты МВФ уже нашли повод для беспокойства.

«В целом мы согласны с запланированным дефицитом бюджета на следующий год, но мы видим существенные риски как в статье доходов, так и расходов», — сказал Люнгман.

Киев вынужден выполнять рекомендации МВФ, чтобы соответствовать критериям получения помощи от финансовой организации.

В 2015 году Украина начала проводить с МВФ четырехлетнюю программу расширенного кредитования (Extended Fund Facility, EFF). Из $17,5 млрд Киев уже получил около $8,7 млрд. Реализация программы должна завершиться в 2018 году, однако из-за того, что Украина тормозит с выполнением обещанных реформ, выплаты постоянно задерживаются.

В следующем году Украина ждет от МВФ не менее $3 млрд помощи в виде траншей, Минфин страны полагает, что объем финансовой поддержки со стороны основного кредитора страны может быть и больше.

Опасения по поводу бюджета могут привести к дальнейшим расхождениям между двумя сторонами, но МВФ продолжит диалог с правительством в ближайшие дни, чтобы согласовать дополнительные меры, необходимые для того, чтобы бюджет соответствовал целям программы помощи.

Люнгман ранее заявил, что МВФ предоставит Украине очередной кредит в случае принятия закона о приватизации, создания антикоррупционного суда и повышения внутренних цен на газ. Еще одно требование, которое ранее звучало от представителей фонда, — реформировать процесс приватизации госпредприятий, сделать его прозрачным и основанным на рыночных механизмах.

Накануне принятия бюджета Верховная рада продлила мораторий на продажу земли еще на год. Приватизация в законопроекте заложена в объеме 22,5 млрд гривен: список объектов, которые будут проданы в 2018 году, кабмин должен подготовить в течение двух недель после вступления закона в силу.

Пока приватизация буксует. При этом недавно в собственность государства перешел «Приватбанк», аналогичные процессы проводятся в отношении «Укртелекома».

Рост прибыли правительство закладывает также за счет повышения экономических показателей госпредприятий. Так, например, для НАК «Нафтогаз Украины» выплаты дивидендов установлены на уровне 75% от чистой прибыли (13,4 млрд гривен). В бюджете также предусмотрены поступления от конфискованных средств и от реализации имущества, изъятого по решению суда за коррупционные правонарушения — на сумму 4,7 млрд гривен.

Это не все проблемы, с которыми сталкивается Порошенко и киевские власти, требуя новых траншей от международного сообщества. Например, одно из условий получения международной помощи — это борьба с коррупцией. Однако в последние месяцы на Украине разгорается конфликт между одним из антикоррупционных ведомств, НАБУ, и генпрокуратурой.

Силовики обвиняют друг друга в подрывной деятельности, нарушении процессуальных правил и попытке подсидеть конкурирующие ведомства. На этом основании Еврокомиссия в начале декабря отложила выделение Украине очередного транша финансовой помощи в €600 млн.