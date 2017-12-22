Россия — Украина: газовая ничья

22 декабря Арбитражный институт Торговой Палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) объявил решение разбирательства по спору, инициированному «Газпромом» в отношении «Нафтогаза Украины». Концерн посчитал, что «Нафтогаз» нарушил свои платежные обязательства по контракту купли-продажи природного газа на 2009-2019 годы.

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Данное соглашение было подписано в 2009 году премьерами Юлией Тимошенко и Владимиром Путиным. Впоследствии Тимошенко получила тюремный срок за этот контракт, но была выпущена из тюрьмы после бегства из страны президента Виктора Януковича в феврале 2014 года.

Российская и украинская стороны трактуют решение Стокгольмского арбитража в свою пользу. «Нафтогаз» сообщил, что выиграл арбитраж против «Газпрома» «по всем спорным вопросам». Арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» по пункту «бери или плати» на сумму $56 млрд за 2009-2017 годы.

«Нафтогазу» удалось снизить контрактную стоимость газа, полученного во втором квартале 2014 года, с $485 до $352 за тыс. кубометров.

«Благодаря пересмотру контрактной цены Нафтогаз сэкономил 1,8 млрд долл. на закупках газа, приобретенного в 2014-2015 годах», — сообщает компания.

«Нафтогаз» оценивает общий позитивный эффект решений арбитража более чем в $75 млрд за весь срок действия контракта на поставку газа.

Но это не все, что решил Стокгольмский арбитраж. Вторая часть вердикта суда, о которой сообщает российская сторона, говорит в пользу «Газпрома».

Во-первых, суд обязал Украину покупать в 2018-2019 году у «Газпрома» по 5 млрд кубометров газа в год. «Нафтогаз» преподносит это как достижение: компания «добилась уменьшения будущих обязательных годовых объемов закупки газа у Газпрома более чем в 10 раз в соответствии с фактическими потребностями в импорте газа».

Но дело в том, что в этом и прошлом году «Нафтогаз» вообще не покупал газ у России. В сообщении компании об итогах закупок газа за 11 месяцев этого года специально подчеркивается, что «поставки импортируемого газа в Украину со стороны Российской Федерации как в 2016, и в 2017 году не осуществлялись, все объемы газа поступали из европейского направления».

Теперь же «Нафтогазу» придется закупать газ в России или платить «Газпрому» за него по условию «бери или плати», которое будет действовать до конца контракта.

Вторая проблема для «Нафтогаза», о которой он предпочитает не говорить, — это решение о выплате «Газпрому» просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,019 млрд. Причем в интересах «Нафтогаза» отдать российскому концерну эти деньги как можно скорее — за каждый день просрочки будет взиматься 0,03%.

Стоит также отметить, что когда «Газпром» подавал апелляцию на предварительное решение суда, вынесенное 31 мая этого года, то глава концерна Алексей Миллер называл меньшую сумму компенсации.

«По предварительной экономической оценке, в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража, сумма взыскания с «Нафтогаза Украины» в пользу «Газпрома» превышает $1,7 млрд. Вместе с тем аргументация арбитров по многим вопросам промежуточного решения представляется недостаточной, и «Газпром» принял решение обжаловать промежуточное решение Стокгольмского арбитража в Апелляционном суде Швеции», — говорил Миллер.

Кроме того, арбитраж отметил, что к контракту не должно применяться ни европейское, ни украинское антимонопольное законодательство, сообщает «Газпром». Также суд отказал «Нафтогазу» в праве на пересмотр цены газа за период с мая 2011 года по апрель 2014 года и во взыскании переплаты за газ за тот же период в сумме около $14 млрд.

По сути, в большем выигрыше остался «Газпром», чем «Нафтогаз», полагает исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов. «Суд удовлетворил часть требований «Нафтогаза», но претензии «Газпрома» в этом решении удовлетворены в большей степени, хотя и не полностью», - отмечает он. В тоже время, нельзя сказать, что в этом споре кто-то полностью победил или проиграл, добавляет он.

В целом, решение Стокгольмского арбитража было ожидаемым. Ранее юристы, с которыми беседовала «Газета.Ru», отмечали, что, скорее всего, суд сохранит основные положения промежуточного решения по данному спору.

Следующий раунд судебных споров между «Нафтогазм» и «Газпромом» состоится в начале 2018 года. «Нафтогаз» требует до $16 млрд по транзитному контракту. Данное решение суда ожидается 28 февраля 2018 года, сообщила украинская компания.

Контракт на транзит истекает в 2019 году, и «Газпром» заявлял ранее, что не намерен его продлевать в прежнем объеме. К концу 2019 года концерн рассчитывает завершить строительство газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2», что позволит сократить транзит через Украину со 100-120 млрд кубометров в год до 15 миллиардов кубов.