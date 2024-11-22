Кто такой амбассадор бренда и как им стать? Как стать амбассадором бренда: что нужно делать, чтобы начать сотрудничество с компанией

Амбассадор бренда — это больше, чем просто рекламное лицо компании, ведь такой человек олицетворяет ценности организации, помогает сформировать ее имидж и строит доверительные отношения с аудиторией. Умение искренне рассказать о продукции, вдохновить людей на покупку и стать связующим звеном между компанией и ее клиентами — ключевые качества успешного амбассадора. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Кто такой амбассадор бренда

Амбассадор бренда, или посол бренда — это лицо, которое представляет какую-либо компанию и несет в массы ее ценности. Он также способствует росту лояльности к продукции и услугам, рассказала «Газете.Ru» маркетолог-аналитик, специалист по клиентскому сервису и поведенческим факторам Мария Аверкиева. В качестве амбассадоров могут привлекать известных личностей (актеров, певцов, блогеров, журналистов), экспертов в определенной области или просто преданных поклонников лейбла. Нередко с их помощью бренды формируют уникальный имидж в социальных сетях и на важных встречах с целевой аудиторией.

Как знаменитые и публичные личности, так и блогеры, лидеры мнений в соцсетях могут стать амбассадорами. Абсолютно любой человек им может стать. Главный принцип подбора — это соответствие целевой аудитории компании и целевой аудитории подписчиков того или иного амбассадора. Мария Аверкиева маркетолог-аналитик, специалист по клиентскому сервису и поведенческим факторам

Представитель компании, как правило, не числится в штате сотрудников. Кроме того, он не является ее официальным лицом, поэтому обратиться к амбассадору с претензиями на качество продукции в случае неудачной покупки и получить компенсацию не получится. Он редко делает открытую рекламу и не призывает к прямой покупке, а лишь рассказывает о продукте и делится своим опытом. Например, визажист может рассказывать о любимом бренде кистей, которые часто фигурируют в его работах.

Амбассадоры подстраиваются под цели компании и характер взаимодействия с потенциальными покупателями. Одни получают внимание благодаря своей популярности и через участие в рекламных кампаниях, другие строят отношения с клиентами через личные рекомендации, а третьи используют внутреннюю экспертизу, будучи частью команды бренда. Такие вариации позволяют брендам выбирать партнеров для продвижения исходя из стоящих перед ними задач, а также формировать стратегию.

Типы амбассадоров

Официальный амбассадор. Это человек, который продвигает бренд на основе заключенного контракта. В договоре прописаны условия сотрудничества: формат продвижения, особенности подачи продукции, финансовые вопросы и задачи. Чаще всего это знаменитости или крупные инфлюенсеры.

Адвокат бренда. Постоянные клиенты, которые искренне рекомендуют продукцию другим, основываясь на своем опыте, нередко становятся представителями компании. Они делятся положительными отзывами в социальных сетях, на форумах или в повседневной жизни. Их искренность и неподдельный интерес выглядят как честная оценка.

Неформальный амбассадор. Такие люди становятся представителями компании на основе реферальных или бонусных программ. Например, бренд одежды связывается со стилистом и предоставляет ему специальные коды или ссылки, с помощью которых он, в свою очередь, может привлекать новых клиентов. За каждую покупку по его рекомендации амбассадор получает бонусы или скидки.

Сотрудник-амбассадор. Работники компании, продвигающие продукцию или услуги, лучше других знают продукт, поэтому могут делиться «внутренними данными». Однако их рекомендации нередко выглядят как предвзятые.

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close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Что делает амбассадор бренда

Две главные задачи амбассадора — привлечь внимание покупателей и стать представительным лицом компании. При этом ему важно сохранять позиционирование, философию, ценности и миссию бренда. Такой человек повышает узнаваемость, вызывает доверие потребителей и способствует увеличению продаж.

Примечательно, что подходы к сотрудничеству с амбассадорами брендов на Западе и в России заметно отличаются. Так, первые предпочитают не привлекать внимание к этим связям, чтобы сохранить аутентичность рекомендаций и избежать восприятия их как коммерческих. В России же, напротив, публичное объявление о сотрудничестве — важный инструмент маркетинга, который подчеркивает статус компании и ее партнера.

Амбассадоры активно участвуют в маркетинговых акциях и мероприятиях. Они приходят на презентации новых продуктов, участвуют в открытии магазинов и в других значимых событиях. Помимо этого, их нередко приглашают на тематические встречи, выставки и конференции, где они презентуют бренд. Иногда представители брендов работают над созданием эксклюзивных коллекций или организуют автограф-сессии для поклонников.

В обязанности посла бренда входит создание контента для социальных сетей: он публикует посты, обзоры, фотографии и видео, рассказывая о продукте или услуге. При помощи видеороликов в формате Stories, Reels или Shorts он может делать распаковки и показывать продукт в действии. Участие в инициированных брендом челленджах (например, недавно Stellary привезли известным блогерам передвижную станцию с косметикой) помогает удерживать внимание аудитории.

Основной инструмент любого амбассадора бренда — это контент, то есть информация, которую он дает аудитории. Фото, видео, тексты, публичные выступления, интервью — все что угодно. В чем прелесть амбассадора? Ему по плечу то, чего не достичь никакой традиционной рекламе — это создание подлинной эмоциональной связи между потребителем и продуктом. Мария Аверкиева маркетолог-аналитик, специалист по клиентскому сервису и поведенческим факторам

Представителям бренда крайне важно поддерживать контакт и связь с аудиторией. Они отвечают на вопросы подписчиков в комментариях и прямых эфирах, рассказывая о характеристиках продукции. Благодаря этому возникает эффект живого общения, который помогает бренду казаться ближе к своим клиентам. Часто амбассадоры собирают обратную связь от аудитории и передают ее компании для улучшения продуктов или услуг.

Представители бренда, особенно с высокой экспертностью в своей области, могут создавать образовательный контент, связанный с продукцией бренда. Это могут быть мастер-классы, курсы или готовые чек-листы и инструкции. К примеру, фитнес-тренер может показать в прямом эфире тренировку с использованием спортивного оборудования бренда или дать рекомендации для похудения с рекламой спортивного питания.

Эти люди помогают формировать эмоциональную связь между брендом и его потребителями. Они не только показывают преимущества продукции, но и выступают в качестве примера для подражания. Участие в благотворительных инициативах или экологических проектах от лица бренда усиливает его положительный имидж и подчеркивает социальную ответственность.

Несмотря на то, что послы бренда приносят несомненную пользу компаниям, всегда существуют риски. К ним Мария Аверкиева отнесла репутационные скандалы, которые могут возникать из-за непонимания амбассадором ценностей компании. Например, блогер может демонстрировать косметику бренда и выступать за естественную красоту, а впоследствии выясняется, что посол бренда делал несколько пластических операций и речи о натуральности нет.

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«Нанесение репутационного ущерба и скандалы — это наиболее часто встречающийся вид рисков. Примеров этому предостаточно. Анастасия Ивлеева, будучи амбассадором, организовала «голую вечеринку». Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) со своей тягой к запрещенным веществам не сильно удружил банку. Интересно, конечно, что они умудрились даже на негативном хайпе получить какую-то положительную реакцию», — уточнила маркетолог.

Как стать амбассадором бренда

Стать амбассадором бренда — это не только возможность сотрудничать с любимой компанией, но и шанс построить личный бренд, завоевать доверие аудитории и развить карьеру в сфере маркетинга. Будущему амбассадору для достижения этих целей предстоит приложить усилия и проявить стратегический подход.

Найдите свою нишу

Чтобы стать амбассадором, важно определить сферу, в которой вы планируете развиваться. Современный рынок предлагает амбассадорам огромное разнообразие ниш — от традиционных, таких как мода и техника, до инновационных, например, криптовалюты или экотехнологии. Бренды всегда ищут амбассадоров, которые разделяют их ценности и искренне интересуются их продукцией. Например, если вы увлечены геймерской индустрией, то в какой-то момент с вами может связаться производитель необычных авторских ковриков для клавиатуры.

Наведите порядок в личном блоге

Следующий шаг — развитие личного бренда. Это означает, что ваши профили в социальных сетях профессионально оформлены, приведены в порядок, а контент — отражает вас и вашу тематику. Выкладывайте обзоры, делитесь советами и создавайте качественные фото и видео. Важно не только количество подписчиков, но и их вовлеченность: отвечайте на комментарии, проводите опросы и поддерживайте контакт с аудиторией. Это покажет бренду, что у вас активные и заинтересованные фолловеры.

Создайте свой хэштег

Уникальный хэштег поможет выделиться среди блогеров и привлечь внимание брендов. Такой инструмент позволит объединить весь ваш контент и сделать его легкодоступным для аудитории. Броский и запоминающийся хэштег способствует увеличению узнаваемости и подчеркивает вашу индивидуальность. Важно использовать его не только в текстах, но и на графике — фото, видео и сторис.

Интерес к бренду

Если вы только начинаете строить путь в роли амбассадора, то лучше присмотреться к малым проектам, которые, аналогично вам, только раскручиваются. Так вы сможете получить необходимый опыт и навыки интернет-маркетинга.

Чтобы привлечь внимание бренда, используйте его продукцию, делитесь своими отзывами в соцсетях, отмечайте официальный аккаунт и ставьте их хэштеги. Честные рекомендации производят большее впечатление, чем формальная реклама с заготовленным текстом.

Помните, что когда вы получите нужное внимание компании, вам понадобится резюме. Подготовьте его заранее, включив в него примеры контента, статистику ваших соцсетей и короткую презентацию о том, почему вы хотите сотрудничать и что можете предложить компании.

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Проявите инициативу

Попробуйте сами связаться с интересующими вас брендами. Следите за их запросами на амбассадоров, отправляйте письма в PR-отдел и используйте специальные платформы для поиска партнеров (например, Epicstars или Perfluence). Некоторые бренды выкладывают объявления о вакансиях на порталах с работой. Также участвуйте в мероприятиях, где вы можете непосредственно соприкоснуться вживую с брендом. Так, чтобы стать амбассадором Сбера в вузе, нужно пройти отбор из нескольких этапов. Личное общение с сотрудниками компании поможет выделиться среди других кандидатов.

Покажите себя с лучшей стороны

Если бренд откликнулся, проявите профессионализм. Соблюдайте сроки, выполняйте договоренности и предлагайте новые идеи для контента. Это укрепит ваше сотрудничество и поможет развить долгосрочные отношения. Не расстраивайтесь, если не получите отклик сразу. Продолжайте работать над своим контентом, взаимодействуйте с несколькими брендами и используйте обратную связь для улучшения стратегии.

Преимущества и недостатки работы амбассадором бренда

Работа амбассадором бренда кажется привлекательной, ведь она предполагает сотрудничество с известными компаниями, доступ к эксклюзивным продуктам и возможность стать частью крупных рекламных кампаний. Однако у всего есть обратная сторона. Как и в любой другой деятельности, в работе амбассадора есть свои плюсы и минусы.

Преимущества работы амбассадором бренда

Финансовая выгода. Работа амбассадором бренда, как правило, предполагает оплату труда. Это может быть фиксированный оклад, почасовая оплата, бонусы за достигнутые результаты или процент от продаж, совершенных благодаря продвижению. Так, крупные бренды платят миллионы знаменитостям за долгосрочное сотрудничество.

Продукция бренда. Амбассадоры часто получают продукцию бренда бесплатно. Это может быть одежда, обувь, косметика, гаджеты или другие товары. В случае с брендами премиум-класса это становится не только выгодой, но и дополнительным символом статуса. К примеру, амбассадоры Rolex получают фирменные часы.

Популярность и статус. Работа с известным брендом повышает узнаваемость амбассадора, особенно если сотрудничество сопровождается масштабными рекламными кампаниями. Участие в громких проектах помогает личности усилить позиции собственного бренда.

Возможности для карьерного роста. Сотрудничество с известным брендом открывает новые перспективы. Например, амбассадор может привлечь внимание других компаний, получить приглашения на светские мероприятия, форумы или в рекламные проекты. Это может быть интересно для начинающих инфлюенсеров и медийных личностей.

Гибкий график. Работа амбассадором редко требует фиксированного рабочего времени. Обычно достаточно создать контент, посетить мероприятие или участвовать в акциях бренда. Это позволяет совмещать деятельность с учебой, основной работой или творчеством. К примеру, многие студенты становятся амбассадорами брендов одежды, продвигая их через соцсети в свободное время.

Творческая свобода. Многие бренды позволяют амбассадорам самостоятельно разрабатывать контент, делая акцент на их индивидуальности и личном стиле. Это привлекает творческих людей, которые хотят самовыражаться.

Социальная значимость. Нередко компании реализуют проекты с социальной миссией — поддерживают благотворительные организации, экологические инициативы или участвуют в образовательных программах. Сотрудничая с такими брендами, амбассадоры становятся частью значимых мировых тенденций.

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Недостатки работы амбассадором бренда

Высокая ответственность. Амбассадор становится лицом бренда и должен следовать его ценностям и стандартам. Любое неосторожное заявление, публикация или поведение могут повлиять на репутацию как самого амбассадора, так и бренда. Именно так произошло с известной телеведущей Региной Тодоренко, когда она неоднозначно высказалась о домашнем насилии. В результате торговая марка Pampers разорвала с ней сотрудничество.

Ограничение свободы действий. Партнерство с брендом может предполагать строгие требования: запрет на работу с конкурентами, обязательство следовать строгому стилю общения в соцсетях, ограничения на публикацию личных тем, которые могут противоречить имиджу бренда. Это может быть некомфортным для креативных людей или тех, кто активно выражает свое мнение.

Нестабильность дохода. Контракты с брендами часто краткосрочные и зависят от результатов. Например, если рекламная кампания заканчивается, то и сотрудничество, вероятно, завершится. Именно поэтому представителям брендов важно иметь еще и другие источники заработка.

Критика и давление. Амбассадоры брендов часто сталкиваются с негативными комментариями в соцсетях, особенно если бренд вызывает споры, или их выбор становится предметом обсуждения. Это может создавать дополнительный стресс и вызывать эмоциональное выгорание. Кроме того, бывают случаи, когда амбассадоры подрывают репутацию компании, потому что сами не пользуются рекламируемой продукцией.

«Амбассадоры могут и переметнуться, переобуться в полете. Тем самым они делают плохо и тому, от кого они ушли, и тому, к кому пришли. Например, Егор Крид, когда рекламировал смартфоны, очень быстро с Андроида на iOS перешел, и, собственно говоря, ни тем, ни другим от этого плюса не вышло», — вспомнила такой пример маркетолог.

Примеры амбассадоров в России и за рубежом

Успешное сотрудничество с известными личностями или экспертами помогает брендам выделиться на рынке, привлечь внимание своей аудитории. В России и за рубежом множество примеров такого партнерства.

Российские примеры

Idol и Светлана Ходченкова с Дмитрием Нагиевым. Российская компания Melon Fashion Group запустила бренд одежды Idol, выбрав актрису Светлану Ходченкову и актера Дмитрия Нагиева в качестве амбассадоров. Их участие помогло повысить узнаваемость нового бренда на российском рынке.

«Ситилинк» и Михаил Галустян. Комик и актер Михаил Галустян стал лицом сети магазинов электроники «Ситилинк». В рекламных роликах он активно демонстрировал широкий ассортимент и доступные цены в магазинах. Его юмористический подход в продвижении подчеркнул дружелюбность компании и ее ориентацию на потребителя.

Gloria Jeans и Ирина Шейк. В 2024 году российская супермодель Ирина Шейк стала амбассадором известного бренда одежды Gloria Jeans. Она представила сразу три коллекции компании. Присутствие звезды мирового уровня укрепило имидж Gloria Jeans и привлекло внимание международной аудитории.

Belle you и Дарья Клюкина. Модель и победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина представила российский бренд одежды Belle you. В рекламной кампании она выступила лицом линейки нижнего белья Warm Hug. Ее участие помогло бренду подчеркнуть женственность и комфорт продукции, а также привлечь внимание поклонников модели.

Международные примеры

Nike и Майкл Джордан. В 1984 году компания Nike заключила контракт с баскетболистом Майклом Джорданом, создав линию кроссовок Air Jordan. Это сотрудничество стало одним из самых успешных в истории спортивного маркетинга, сделав Джордана и бренд синонимами качества и стиля.

Chanel и Кира Найтли. Актриса Кира Найтли с 2007 года выступает представительным лицом аромата Coco Mademoiselle от Chanel. Ее элегантность и утонченность идеально соответствуют образу бренда.

Balenciaga и Ким Кардашьян. В январе 2024 года модель Ким Кардашьян стала амбассадором Balenciaga. Однако сотрудничество модели с Balenciaga началось задолго до официального объявления: звезда неоднократно появлялась в нарядах бренда на различных мероприятиях, среди которых — Met Gala 2021 года, где она сопровождала креативного директора Демну Гвасалию.