Инфлюенсеры: кто они такие и за что им платят известные бренды На чем зарабатывают инфлюенсеры и почему бизнесу выгодно с ними работать

Инфлюенсеры — это современные лидеры мнений, способные влиять на решения и вкусы своих подписчиков. Они делятся своими знаниями и опытом в различных сферах — от моды и красоты до технологий и политики. «Газета.Ru» разобралась, кто такие инфлюенсеры, как они достигают успеха, каким образом зарабатывают и что такое инфлюенс-маркетинг.

Кто такой инфлюенсер

Термин «инфлюенсер» (от английского слова influence — влияние) обозначает лидера мнений; человека, который обладает значительным влиянием на аудиторию, в основном через цифровые и социальные медиа, рассказала «Газете.Ru» маркетолог-аналитик, специалист по клиентскому сервису и поведенческим факторам Мария Аверкиева.

Эти люди вызывают интерес, притягивают, удерживают внимание большой аудитории и находятся с ней в постоянном контакте. Лидер мнений — это не только блогер, как принято считать, это может быть и эксперт в какой-то области или просто звезда-селебрити. Мария Аверкиева маркетолог-аналитик, специалист по клиентскому сервису и поведенческим факторам

Инфлюенсеры используют следующие платформы: «ВКонтакте», Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), YouTube, TikTok, Twitter, Telegram и личные блоги. Там они общаются со своими подписчиками и выкладывают контент, в том числе с рекомендациями на товары и услуги, советами и личным мнением.

Термин «инфлюенсер» начали широко использовать с середины 2010-х годов в связи с ростом социальных сетей и увеличением значимости цифрового маркетинга. Хотя известные личности и раньше оказывали влияние на общество, до эры интернета они чаще всего были яркими публичными фигурами на телевидении — актерами, музыкантами и спортсменами. С появлением социальных сетей влияние распространилось на гораздо более широкий круг людей.

По данным РОМИР, лидерами мнений в России весной 2024 года стали: телеведущий Владимир Соловьев, режиссер Никита Михалков, телеведущий Андрей Малахов, певец Ярослав Дронов (SHAMAN), шоумен Павел Воля.

«Наше исследование в очередной раз подтвердило силу медийной составляющей в вопросе народной любви. Будь то политическая или развлекательная повестка, но увеличение интенсивности появлений на телеэкране моментально дает результаты в виде повышения узнаваемости и доверия», — прокомментировал результаты исследования президент РОМИР Андрей Милехин.

Классификация инфлюенсеров

Мега-инфлюенсеры

Количество подписчиков: более 1 миллиона.

Кто это: обычно это знаменитости, публичные личности или очень популярные блогеры. Кроме того, к ним относятся и актеры, певцы, профессиональные спортсмены, модели, ведущие популярных YouTube-каналов и другие. Мега-инфлюенсеры известны широкой аудитории: люди могут быть не подписаны на них, но знать их в лицо.

Влияние: их известность распространяется на очень широкую и разнообразную аудиторию. Они могут продвигать бренды и товары среди миллионов людей, что делает их особенно привлекательными для крупных компаний и брендов с глобальными амбициями.

Преимущества: огромный охват аудитории и высокая узнаваемость. Сотрудничество с мега-инфлюенсерами позволяет брендам мгновенно привлечь внимание большого количества людей.

Недостатки: высокая стоимость сотрудничества и зачастую неплотное взаимодействие с аудиторией. Вдобавок их влияние может быть менее аутентичным, потому что подписчики понимают, что такие личности получают деньги за свои посты.

Макро-инфлюенсеры

Количество подписчиков: от 100 тысяч до 1 миллиона.

Кто это: лидеры мнений, которые получили значительное признание и влияние в конкретной нише. Это могут быть успешные блогеры, эксперты в определенной области (например, в моде, бьюти, фитнесе или технике) или медийные лица, которые стали популярны благодаря своему контенту.

Влияние: макро-инфлюенсеры обладают сильным влиянием в своей области и могут быть эффективными для продвижения товаров и услуг в конкретных сегментах рынка.

Преимущества: более доступное в плане стоимости сотрудничество по сравнению с мега-инфлюенсерами. Они ориентированы на большую аудиторию и могут предложить целенаправленный подход к продвижению брендов.

Недостатки: несмотря на то что они имеют значительное влияние, их аудитория может быть не такой широкой и разнообразной, как у мега-инфлюенсеров.

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Микро-инфлюенсеры

Количество подписчиков: от 10 тысяч до 100 тысяч.

Кто это: обычно к ним относятся люди, которые стали популярными в определенных нишах благодаря своему увлечению и экспертности в какой-то области. Такие лица среди блогеров имеют более тесную связь с аудиторией, ведь их подписчики доверяют им и видят в них близких по духу индивидуумов.

Влияние: они обладают высоким уровнем вовлеченности своей аудитории и часто считаются более аутентичными лицами. Их подписчики доверяют им, поэтому их влияние особенно сильно в узких нишах, где качество контента и знание темы важнее широкого охвата.

Преимущества: высокий уровень вовлеченности и доверия аудитории сочетаются с относительно низкой стоимостью сотрудничества. Кроме того, перед брендами открывается возможность более целенаправленного продвижения товаров и услуг.

Недостатки: ограниченный охват аудитории по сравнению с мега- и макро-инфлюенсерами.

Нано-инфлюенсеры

Количество подписчиков: от 1 тысячи до 10 тысяч.

Кто это: представители медиа-контента, которые имеют небольшую, но очень вовлеченную аудиторию. Нано-инфлюенсеры часто являются лидерами мнений в узких кругах — в местных сообществах, специализированных группах или небольших онлайн-сообществах.

Влияние: они обладают очень высоким уровнем доверия среди своих подписчиков, что делает их влияние особенно значимым для продвижения рассчитанных на узкую аудиторию товаров и услуг.

Преимущества: бренды могут предложить им низкую стоимость сотрудничества, но при этом получить высокий уровень оригинальности и доверия аудитории, а также возможность точечного маркетинга.

Недостатки: очень ограниченный охват аудитории — это делает их менее привлекательными для крупных компаний, которые стремятся к массовому распространению.

Чем занимаются инфлюенсеры и как ими становятся

Инфлюенсеры играют важную роль в современном цифровом мире, создавая контент и влияя на мнения, предпочтения и поведение своих подписчиков. Их деятельность разнообразна и многогранна: от создания визуального и текстового медиа-продукта до продвижения брендов и монетизации своей популярности.

«Настоящий лидер мнений отлично знает свою целевую аудиторию, хорошо изучил ее боли и потребности. И весь контент, который он выпускает онлайн, может быть основан исключительно на интересах подписчиков. В таком случае он вызывает у них доверие, желание прислушиваться, причем не только в вопросах по его профильной тематике, а просто по жизни и по всем вопросам, потому что он заслужил уважение аудитории и к нему прислушиваются. Поддерживать это внимание постоянно — это большой труд. Коммуницировать с ними [подписчиками] — обязательная составляющая. Просто читать и слушать без диалога со звездой сейчас уже никому не интересно», — отметила Мария Аверкиева.

Один из первых и самых важных шагов для начинающего инфлюенсера — определение своей ниши. Ниша — это узкая сфера интересов, в которой будущий лидер мнений будет создавать контент и привлекать подписчиков. Успешный выбор зависит от интересов и увлечений личности, знаний и экспертности в определенной области, а также анализа рынка и понимания целевой аудитории. Например, в сферах «эко-френдли мода» или «веганские рецепты для детей» можно привлечь преданную и заинтересованную аудиторию, что станет основой для дальнейшего роста.

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Создание уникального контента — следующий важный этап. Качественный контент лежит в основе всего, что делает медийная личность. Это могут быть фотографии, видео, тексты или подкасты. Чтобы выделяться на фоне других, блогеры стремятся создавать контент, который отличается оригинальностью и регулярностью. Использование хорошей камеры и программ для редактирования фотографий и видео может значительно улучшить восприятие контента. Но не менее важно, чтобы содержание отражало личность и стиль, было искренним и вызывало доверие у аудитории.

Ключевую роль в поддержании интереса к контенту и увеличении аудитории играет и активность в социальных сетях. Инфлюенсеры регулярно выкладывают посты, участвуют в обсуждениях и челленджах, комментируют публикации своих подписчиков, следят за трендами. Для увеличения видимости и охвата они используют хэштеги, активно взаимодействуют с другими инфлюенсерами и брендами, а также анализируют статистику своих публикаций для понимания, какой контент работает лучше всего.

Немаловажен и рост аудитории. Для этого инфлюенсеры используют различные методы — организацию конкурсов и розыгрышей с призами, коллаборации с другими медийными личностями и брендами, кросс-платформенное продвижение контента. Использование аналитики помогает отслеживать интерес подписчиков к публикациям, корректировать стратегии и привлекать новую аудиторию. Инфлюенсеры часто начинают с небольших бартерных сделок, накапливая опыт и портфолио успешных проектов, чтобы в дальнейшем привлекать более крупные бренды.

Сотрудничество с брендами — ключевой источник дохода для многих инфлюенсеров. Компании платят за продвижение своих продуктов или услуг среди аудитории лидера мнений. Чтобы привлечь внимание брендов, публичные личности создают медиакиты, в которых содержится статистика аккаунтов, примеры успешных кампаний и предложения по сотрудничеству.

Для успеха в мире социальных медиа инфлюесерам важно постоянно развиваться и адаптироваться к рынку. Они должны постоянно осваивать новые навыки, привыкать к изменениям алгоритмов социальных сетей и следить за трендами. Как правило, успешные лидеры мнений активно изучают новые платформы, чтобы расширить свою аудиторию и оставаться на волне. Некоторые инфлюенсеры создают и продают собственные продукты, основываясь на своей узнаваемости и авторитете в нише.

Как зарабатывают инфлюенсеры

Инфлюенсеры зарабатывают деньги, используя различные стратегии монетизации своей популярности и влияния на аудиторию социальных сетей. Ниже перечислены основные способы получения дохода.

1. Рекламные посты и спонсорский контент

Один из самых распространенных способов заработка для инфлюенсеров — публикация спонсорских постов. Такой контент может включать фотографии, видео, сторис или посты в блоге. Бренды также платят лидерам мнений за размещение контента, который продвигает их товары или услуги. В зависимости от популярности инфлюенсера и его аудитории стоимость одного рекламного поста может варьироваться от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей.

2. Партнерские программы

Инфлюенсеры также могут зарабатывать на участии в партнерских программах. В этом случае они получают процент от продаж, которые совершили по их уникальной партнерской ссылке. Обычно такие ссылки размещаются в постах, описаниях видео или в сторис. Такой метод особенно популярен среди блогеров, делающих обзор продукта — это позволяет им зарабатывать на рекомендациях тех товаров, которые они реально используют и одобряют. Некоторые блогеры получают деньги за партнерские интеграции на Rutube.

3. Продажа собственных товаров и услуг

Многие лидеры мнений создают свои собственные продукты или услуги и продают их подписчикам. Это могут быть линии одежды, косметики, книги, онлайн-курсы, программы тренировок и многое другое. Создание собственного бренда позволяет инфлюенсеру не только получать доход от продаж, но и укреплять репутацию и авторитет в определенной нише.

4. Платные подписки и эксклюзивный контент

Инфлюенсеры могут зарабатывать деньги, предлагая своей аудитории платные подписки на эксклюзивный контент. Подобные платформы позволяют известным личностям монетизировать свой медиа-продукт, предоставляя подписчикам доступ к уникальным материалам: от закулисных видео до частных стримов.

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5. Амбассадорство брендов

Некоторые лидеры мнений становятся амбассадорами брендов. Для этого они заключают долгосрочные контракты на продвижение продуктов или услуг с известными компаниями. В таком случае они не только публикуют спонсорский контент, но и могут участвовать в создании продуктов, рекламных кампаниях и публичных мероприятиях. Такие договоры обычно выгоднее по сравнению с разовыми спонсорскими постами, потому что предполагают стабильный доход.

6. Участие в мероприятиях и выступлениях

Лидеры мнений могут получать доход за участие в различных мероприятиях. Именно поэтому они часто посещают конференции, фестивали и брендовые ивенты. Большие компании приглашают популярных инфлюенсеров для участия, чтобы привлечь внимание их аудитории и повысить интерес к продуктам или услугам.

7. Пожертвования и краудфандинг

Некоторые медийные личности получают доход через добровольные пожертвования от своей аудитории. Это может происходить через специальные сервисы для краудфандинга (например, Planeta.ru). Зрители и подписчики поддерживают инфлюенсера деньгами в обмен на контент, который им нравится, или просто для выражения благодарности за создаваемый продукт.

8. Лицензирование контента

Инфлюенсеры могут зарабатывать на лицензировании своего контента. Они могут продавать другим компаниям или медиа фотографии, видео или тексты для использования в рекламе, на веб-сайтах или в публикациях.

9. Консультации и коучинг

Более опытные инфлюенсеры могут предложить свои услуги. Нередко они выступают на публичных мероприятиях в качестве консультантов или коучей. Лидеры мнений часто за деньги помогают другим людям или компаниям развивать их аккаунты в социальных сетях, улучшать контент или выстраивать стратегию продвижения.

Основной вызов для инфлюенсера — это не стать жертвой собственной жадности. В погоне за деньгами некоторые начинают брать слишком много рекламных обязательств. Реклама перестает быть нативной, становится навязчивой. И ее становится чуть ли не больше, чем основного контента по тематике блога. Такие лидеры мнений очень быстро надоедают публике и теряют фанатов. Мария Аверкиева маркетолог-аналитик, специалист по клиентскому сервису и поведенческим факторам

Инфлюенс-маркетинг: что это и зачем он нужен

Инфлюенс-маркетинг — это форма маркетинга, при которой бренды сотрудничают с инфлюенсерами для продвижения своих продуктов или услуг. Основная идея заключается в том, чтобы использовать влияние лидеров мнений на их аудиторию для повышения узнаваемости бренда, увеличения продаж и улучшения имиджа компании.

Инфлюенс-маркетинг включает в себя различные формы сотрудничества между брендами и инфлюенсерами. Это может быть разовое размещение спонсорского контента, длительное амбассадорство, участие инфлюенсеров в рекламных кампаниях или создание совместных продуктов.

Основная цель — использовать авторитет, доверие и лояльность, которыми пользуется инфлюенсер среди своей аудитории, чтобы донести сообщение бренда и побудить аудиторию к действию (например, к покупке товара).

Важно выбрать инфлюенсера, который соответствует целям бренда, его аудитории и нише. Например, косметическая компания может сотрудничать с бьюти-блогером, а спортивный бренд — с фитнес-инфлюенсером. Важно также учитывать размер аудитории инфлюенсера (мега, макро, микро или нано-инфлюенсер), чтобы выбрать правильный масштаб кампании.

Инфлюенсер и бренд вместе разрабатывают стратегию контента, которая будет интересной и полезной для аудитории инфлюенсера. Это могут быть обзоры продуктов, демонстрация их в использовании, упоминание в контексте личного опыта или создание обучающих материалов.

Инфлюенс-маркетинг необходим брендам по нескольким причинам:

Доверие и аутентичность. Инфлюенсеры часто воспринимаются как более искренние и доступные по сравнению с традиционными знаменитостями или официальной рекламой. Аудитория блогера доверяет его мнению и рекомендациям. Когда инфлюенсер говорит о продукте или услуге, это воспринимается как рекомендация от друга, а не как рекламное сообщение.

Таргетированная реклама. Сотрудничество с инфлюенсерами позволяет брендам точнее охватить свою целевую аудиторию. Ведь они специализируются на определенных нишах, поэтому бренды продвигают свои товары среди людей, которые уже интересуются этой темой.

Увеличение охвата и узнаваемости. Инфлюенсеры могут значительно расширить охват бренда, представляя его аудитории, которая ранее могла не знать о существовании бренда. Это особенно важно для новых компаний, которые хотят быстро повысить свою известность на рынке.

Повышение вовлеченности. Контент инфлюенсеров часто вызывает высокий уровень вовлеченности (лайки, комментарии, репосты), что помогает укрепить связь между брендом и потребителями. Это также может привести к вирусному распространению контента, если он резонирует с широкой аудиторией.

Усиление социальных доказательств (психологический принцип, когда человек принимает решения на основе мнения других людей). Когда лидеры мнений поддерживают или используют определенный продукт, это создает эффект социальных доказательств. Люди видят, что другие уже доверяют этому продукту, поэтому принимают решение о покупке.

Гибкость и креативность. Блогеры обладают креативным подходом к созданию контента, благодаря чему бренды внедряют нестандартные и инновационные решения в свои маркетинговые кампании. Творческий подход инфлюенсеров порождает уникальные форматы видео, креативные фотосессии или интеграции в сценарии развлекательного контента.

Когда стоит использовать инфлюенс-маркетинг:

Запуск нового продукта. Когда компания выпускает новый продукт, она может сотрудничать с инфлюенсерами для его презентации. Они могут делать обзоры, демонстрировать использование продукта или проводить прямые эфиры, рассказывая о его преимуществах.

Продвижение мероприятий. Лидеры мнений часто приходят на мероприятия брендов. Впоследствии они делятся впечатлениями со своей аудиторией, что помогает привлечь внимание к событию и бренду.

Создание контента для бренда. Некоторые компании сотрудничают с медийными личностями для создания медиа-продукта, который они затем используют в своих собственных рекламных кампаниях. Это позволяет бренду получить качественный и аутентичный контент с большим откликом от целевой аудитории.

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Как найти инфлюенсеров для бренда

Поиск инфлюенсеров для рекламы товара или услуги — важный шаг в маркетинговой стратегии. Это может потребовать времени и особых навыков, потому что не каждый блогер подходит для целей бренда.

Определите цели и аудиторию

Прежде чем искать инфлюенсеров, необходимо четко определить, каких результатов вы хотите достичь. Например, если ваша цель — повышение узнаваемости бренда, вам подойдут инфлюенсеры с большой аудиторией, даже если она не так активно вовлекается. Если цель — увеличение продаж, лучше выбирать лидеров мнений с высокой вовлеченностью, чей контент вызывает доверие у подписчиков.

Очень важно понимать, кого вы хотите привлечь. Определение демографических и психографических характеристик вашей целевой аудитории поможет вам найти инфлюенсера, чья аудитория совпадает с вашей. Это повысит эффективность рекламы.

Определите платформы

Разные платформы имеют свои особенности и привлекают различные аудитории. Например, Instagram и TikTok популярны среди молодежи и являются отличными платформами для визуального контента, а YouTube привлекает людей всех возрастов, особенно тех, кто любит длинные видео и обзоры продуктов. Выбор платформы медийной личности зависит от того, где ваша целевая аудитория проводит больше всего времени.

Используйте специализированные платформы и инструменты

Существуют спецплатформы, которые предлагают удобные инструменты для поиска инфлюенсеров по множеству критериев. Вы можете искать по количеству подписчиков, тематике, вовлеченности, местоположению и другим параметрам, что значительно упрощает процесс. Если вы не хотите пользоваться определенными сервисами, вы можете использовать обычные социальные сети и искать вручную. Например, в Instagram можно искать блогеров по хэштегам, которые связаны с вашим продуктом или услугой, или через раздел «Рекомендации».

Проверьте репутацию и вовлеченность

Важно изучить, какой контент создает инфлюенсер. Он должен быть качественным, эстетически привлекательным и соответствовать ценностям вашего бренда. Посмотрите, как человек взаимодействует с аудиторией, отвечает ли он на комментарии и насколько активно его подписчики взаимодействуют с его постами: высокий уровень вовлеченности (процент лайков, комментариев и репостов по отношению к количеству подписчиков) обычно указывает на то, что аудитория активна и доверяет ему.

Анализируйте предыдущие кампании

Узнайте, с какими брендами блогер работал ранее, и проанализируйте успешность этих кампаний. Это даст вам представление о том, насколько человек опытен в продвижении продуктов и насколько успешно его аудитория реагирует на рекламу. Если у вас есть возможность, поищите отзывы других брендов о сотрудничестве с этим блогером. Ищите позитивные отзывы и успешные кейсы, которые помогут вам убедиться в правильности выбора.

Оценка результатов

После завершения кампании важно оценить ее результаты, используя ключевые показатели эффективности (KPI) такие, как охват, количество упоминаний бренда, переходы по ссылкам, продажи и другие. Это поможет вам понять, насколько результативно прошла реклама и оправдались ли ожидания. Сравните достигнутые результаты с первоначальными целями и сделайте выводы, что сработало, а что можно улучшить в будущем. Эти данные помогут вам оптимизировать стратегии в последующей работе.

Советы как работать с инфлюенсером

Стройте долгосрочные отношения. Долгосрочные отношения с инфлюенсером помогают создать более органичную и доверительную связь между его аудиторией и вашим брендом. Когда блогер регулярно упоминает ваш продукт или услугу, это укрепляет доверие и улучшает восприятие бренда. Поддерживайте постоянное общение с инфлюенсером, предлагайте ему участие в различных кампаниях и интересных проектах. Долгосрочные отношения также позволяют лучше понять стиль работы инфлюенсера и его предпочтения, что упростит совместную работу.

Четко формулируйте ожидания. Составьте детальное техническое задание, где будут четко прописаны все требования: ключевые сообщения, формат контента, сроки, хэштеги, ссылки и другие важные детали. Это позволит избежать недоразумений и обеспечит результат. В то же время важно оставлять инфлюенсеру творческую свободу. Они лучше понимают свою аудиторию и знают, как сделать контент, который будет ей интересен. Доверяйте их опыту, но при этом оставайтесь в рамках оговоренных целей.

Оцените и обсудите условия оплаты. Стоимость рекламы вашего продукта должна соответствовать уровню инфлюенсера, его аудитории и охвату. Важно договориться о справедливом вознаграждении, будь то фиксированная сумма, оплата за пост, процент от продаж или бартер. Все финансовые условия должны быть оговорены заранее и документально зафиксированы. Это поможет избежать неприятных ситуаций и создаст прозрачные условия для обеих сторон.

Поддерживайте открытое и регулярное общение. Регулярно общайтесь с лидером мнений на протяжении всей кампании. Поддерживайте диалог, чтобы быстро решать возникающие вопросы и корректировать стратегию при необходимости. Покажите, что вы цените вклад инфлюенсера. Это может быть выражено через благодарность, дополнительную помощь в создании контента или предоставление дополнительных материалов и ресурсов для успешной рекламы.

Дайте инфлюенсеру пространство для творчества. Инфлюенсеры знают, какой контент нравится их аудитории, поэтому важно дать им свободу в выборе формата и подхода. Люди доверяют инфлюенсерам, когда те искренне делятся своим мнением. Позвольте инфлюенсеру высказывать собственное мнение о рекламируемом продукте, даже если оно не всегда на 100% позитивное — это добавляет достоверности.