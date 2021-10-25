В центре Москвы кроссовер вылетел на тротуар и врезался в ресторан

Утром в понедельник, 25 октября, на Баррикадной улице в центре столицы кроссовер Hyundai врезался в ресторан. Машина, за рулем которой находился 41-летний мужчина, на большой скорости двигалась по Красной Пресне. По предварительным данным, водителю стало плохо, и он потерял управление.

Hyundai вылетел с проезжей части, снес киоск «Пресса» и врезался в ресторан Osteria Mario. Перед столкновением машина чудом проскочила между несколькими пешеходами, никто из них не пострадал. Водителя с травмами госпитализировали.