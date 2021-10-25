Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Минпросвещения рассказали, будут ли переводить школьников после 7 ноября... 13:50
Анджелину Джоли раскритиковали за длинные наращенные волосы 13:47
Боярский: Витория полностью проиграл честь «Спартака» 13:42
Telegraph: родственники будут сопровождать Елизавету II в поездках из-за... 13:40
Оператор фильма «Раст» уточнил, попал ли смертельный инцидент на видео 13:34
Глава Суверенного совета Судана объявил ЧП в стране 13:32
Саудовского принца назвали психопатом из-за готовности убить короля «ядом из России» 13:31
Обнаружена уязвимость в российских банкоматах 13:30
Парламент Татарстана выступил против ликвидации должности президента республики 13:30
Кадышева опровергла слухи о тяжелой болезни 13:28
Фото

В центре Москвы кроссовер вылетел на тротуар и врезался в ресторан

Утром в понедельник, 25 октября, на Баррикадной улице в центре столицы кроссовер Hyundai врезался в ресторан. Машина, за рулем которой находился 41-летний мужчина, на большой скорости двигалась по Красной Пресне. По предварительным данным, водителю стало плохо, и он потерял управление.

Hyundai вылетел с проезжей части, снес киоск «Пресса» и врезался в ресторан Osteria Mario. Перед столкновением машина чудом проскочила между несколькими пешеходами, никто из них не пострадал. Водителя с травмами госпитализировали.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Запретить ночные тусовки и нарастить тестирование. Что поручил Путин кабмину
Путин поручил дать работникам два оплачиваемых выходных после вакцинации от COVID-19
Минздрав: «дельта» в два раза опаснее дикого варианта коронавируса
Инфекционист Чуланов сообщил, что пик четвертой волны COVID-19 в России пока не достигнут
«Москвичей добивали, это агония»: как объясняют разгромное поражение «Спартака»
Экс-игрок «Спартака» Деменко: все идет к тому, что команду возглавит Черчесов
Парламент Татарстана выступил против ликвидации должности президента республики
Украинский «Нафтогаз» заключил с Молдавией соглашение о продаже 700 млн куб. м газа
Песков заявил, что рост цен на продукты обусловлен объективными факторами
В Нижнем Тагиле нашли закопанные в лесополосе останки 14 человек
Новости и материалы
В Минпросвещения рассказали, будут ли переводить школьников после 7 ноября на дистанционку
Анджелину Джоли раскритиковали за длинные наращенные волосы
Боярский: Витория полностью проиграл честь «Спартака»
Telegraph: родственники будут сопровождать Елизавету II в поездках из-за «угрозы ее здоровью»
Оператор фильма «Раст» уточнил, попал ли смертельный инцидент на видео
Глава Суверенного совета Судана объявил ЧП в стране
Саудовского принца назвали психопатом из-за готовности убить короля «ядом из России»
Обнаружена уязвимость в российских банкоматах
Кадышева опровергла слухи о тяжелой болезни
Экс-вратарь «Зенита» объяснил разгромное поражение «Спартака» в Санкт-Петербурге
Ученые изобрели повязку для заживления незаживающих ран
Вице-премьер Молдавии Спыну заявил о планах продолжить переговоры по поставкам российского газа
Мигранты с палками и камнями напали на польских военных на границе с Белоруссией
В Петербурге охранник избил школьника, фотографирующего просроченные товары в магазине
Предполагаемая убийца девочки в Вологде выцарапала ножом послание на стене в квартире
Экс-руководителя администрации главы Коми арестовали за хищение более чем 80 млн рублей
Пассажир самолета лишился комфорта из-за слишком длинных волос соседки
Тренер Нурмагомедова: Хабиба переполняют чувства счастья и радости за Емельяненко
Все новости
«Люди заболевают и умирают за собственные же деньги»
Гинцбург: 80% заболевших после «прививки» «Спутником V» купили сертификат
Новый госпереворот: в Судане арестовали членов правительства
Арестованный премьер Судана Хамдук призвал граждан «защищать революцию»
«У меня была цель — дожить до 59». Не стало звезды «Друзей» Джеймса Майкла Тайлера
Звезды «Друзей» простились с исполнителем роли Гантера
Смерть сосудов: как COVID-19 разрушает мозг
Ученые нашли причину неврологических осложнений COVID-19
«Где они?» Как земляне узнают об инопланетном вторжении
Ученый предположил, что телескоп FAST обнаружит инопланетные зонды
Украина хочет создать сеть центров госуслуг на границе с Россией и ЛДНР
В Совфеде назвали план Киева по привлечению украинцев из России «шизофренией»
Фото дня: как выглядит «дельта»-штамм коронавируса
Самый опасный товар на Земле: в США раскрыли аферу с медицинскими перчатками
CNN: в США завезли миллионы использованных медицинских перчаток со следами крови
Почти Эскобар: в Колумбии задержали главу крупнейшего наркокартеля
Президент Колумбии сравнил поимку лидера картеля «Клан Залива» с убийством Эскобара
«Будет сделано все, что необходимо»
Песков: Россия сможет «минимизировать» последствия сближения Украины и НАТО
«Запирали в кабинете, настаивали на аборте»
Как работодатели пытаются сэкономить на увольнении беременных россиянок
Рай на фоне разрухи: как Венесуэла создала и уничтожила туристическую сказку
Средняя стоимость отдыха для россиян на острове Санта-Маргарита составит 40-60 тысяч рублей
«Я еще надеялся, что мы поснимаем вместе»
Умер режиссер и сценарист Александр Рогожкин
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях