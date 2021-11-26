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Стрельба, наркотики и массовое ДТП. Что случилось на МКАД

На МКАД водитель BMW проигнорировал сотрудников ДПС, которые требовали остановиться. Тогда полицейские устроили погоню за автомобилем. Чтобы остановить машину, полицейским пришлось стрелять по колесам. В результате кроссовер протаранил около пяти машин, одна из которых загорелась.

Но и после аварии нарушитель не сдался полицейским, а попытался убежать. Во время стрельбы его ранили в шею, после чего задержали. По данным Baza, ЧП устроил 23-летний Сергей Новиков. При обыске в машине было найдено несколько килограммов наркотиков.

Последствия массового ДТП на МКАД — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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