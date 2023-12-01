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«Лучший пикап, лучший спорткар»: Tesla Cybertruck поступил в продажу

Tesla презентовала серийную версию Cybertruck

Tesla начала поставки электрических пикапов Cybertruck. Основатель компании Илон Маск заявил на мероприятии, посвященному старту поставок, что новый электропикап с его футуристическим дизайном «изменит внешний вид дорог». «Перед вами пикап, который лучше пикапа, одновременно это спорткар, который лучше спорткара, — два в одном», — сказал Маск.

Самая дешевая версия модели оборудована одним электромотором на задней оси. Разгон до 100 км/ч — 6,5 секунд. Продажи этой модели начнутся не раньше 2025 года. Модификация подороже получила два электромотора и обладает мощностью 600 л.с. Разгон этого полноприводного пикапа до сотни займет 4,1 секунды. На одном заряде автомобиль может проехать 547 км.

Самая дорогая версия получила название Cyberbeast и сразу три электромотора общей мощностью 845 л.с. Это автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 2,6 секунды, а его запас хода — 515 км.

Цены на Cybertruck варьируются от $60 990 до $99 990 (5,4 — 8,8 млн рублей). При этом в 2019 году, когда машину показали впервые, ожидалось, что она будет стоить около $40 тыс. Для россиян стоимость новинки вместе с доставкой и оформлением составит не менее $140 тыс. (12,4 млн рублей) за полноприводный вариант с двумя моторами, рассказали «Газете.Ru» в дилерском центре Moscow Tesla Club.

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