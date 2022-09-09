Ягуар, санитарный автомобиль и Range Rover. На чем любила ездить Елизавета II

Королева Елизавета II была единственным человеком в Великобритании, который мог управлять автомобилем, не имея водительского удостоверения. Впрочем, паспорт монарху тоже не требуется.

Еще в годы Второй мировой войны будущая королева прошла подготовку как механик-водитель санитарной машины. Вождение стало для Елизаветы II настоящей страстью, несмотря на то, что королевский протокол предполагал обязательное наличие шофера у Ее Величества.

Британцы нередко могли видеть Елизавету за рулем ее Jaguar, Range Rover и Land Rover. Коллекция автомобилей королевы оценивается в £10 млн, в ней несколько десятков автомобилей. В 2002 году, к 50-летию правления, Елизавета получила специальный подарок от Land Rover – автомобиль, разработанный специально для нее.

В марте 2019 года служба безопасности рекомендовала ей перестать управлять автомобилем на дорогах общего пользования. При этом возможность гонять по территории своих поместий королеве оставили.

Последний раз ее заметили за рулем прошлой осенью. Газета The Daily Telegraph опубликовала фото 95-летней королевы в Jaguar в кузове универсал. Ее Величество ехала в одиночку по территории Виндзорского замка в графстве Беркшир под Лондоном. Озвучивалась версия, что в тот день она вывозила на прогулку своих корги.