31 декабря 2021, 15:36
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Самые ожидаемые автомобили 2022 года
В 2022 году на российском рынке появится несколько десятков новых моделей автомобилей. Самые интересные из них — в фотогалерее «Газеты.Ru»
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Во второй половине года нашей стране появился электрический спорт-седан Audi e-tron GT, построенный на платформе Porsche Taycan. Суммарная мощность двух электромоторов составляет 476 лошадиных сил. При активации функции Launch control она на 2,5 секунды увеличивается до 530 лошадиных сил, что позволяет автомобили разогнаться до 100 км/ч за 4,1 секунды.Мощность экстремальной версия седана с приставкой RS составляет 598 сил в обычном режиме и 646 лошадиных сил в режиме «форсажа». Отметки в 100 км/ч такой электрокар достигает за 3,3 секунды.
Этот кроссовер, построенный на платформе Haval Jolion, в нашей стране дебютирует, ориентировочно, ближе к лету. Дизайн Dargo, выполненный в нарочито угловатом стиле, перекликается Jeep Wrangler. На определенное сходство с американским внедорожником намекают и массивные поручни на торпедо и боковых стойках кузова. В Китае и Саудовской Аравии этот автомобиль предлагается с двухлитровым турбированным мотором мощностью 211 лошадиных сил и семиступенчатым роботом. В нашей стране, как ожидается, мощность двигателя будет несколько уменьшена, чтобы автомобиль укладывался в более низкие ставки транспортного налога
Российская премьера этого минивена была запланирована еще в прошлом году, но теперь, как ожидается, автомобиль появится в нашей стране весной 2022 года. Staria выполнен в новом фирменном стиле Hyundai с горизонтальной полоской дневных ходовых огней, и отдельными блоками светодиодной оптики. Девятиместный минивен получил цифровую приборную панель, сенсорный дисплей мультимедиа и кнопочный селектор выбора режимов трансмиссии. Раздельные кресла на втором ряду разворачиваются на 180 градусов.
Российская премьера Jeep Grand Cherokee пятого поколения ожидается в конце лета. За свою почти тридцатилетнею историю (первый Grand Cherokee был выпущен в апреле 1992 года), внедорожник будет доступен как в пяти, так и в семиместном исполнении с дополнительным третьим рядом сидений. Пневмоподвеска позволяет увеличить клиренс автомобиля до 28 см, а внедорожная версия Trail Rated Overland 4х4, включающая в себя стальную защиту днища, задний дифференциал повышенного трения и «» шины, позволяет преодолевать броды глубиной более 60 см. Jeep Grand Cherokee будет предложен с двумя бензиновыми моторами: 291-сильным V6 объемом 3,6 литра, и 5,7-литровым V8 мощностью 362 лошадиных силы.
Кроссовер Kia Sportage новой генерациистал первой моделью компании, которая на разных ранках предлагается с разными вариантами колесной базы. В нашу страну приедут удлиненные версии (по сравнению с модификацией для Европы база больше на 7,5 см) машины. Автомобиль получил изогнутый сенсорный дисплей мультимедиа и цифровую панель приборов – он будет устанавливаться на «топовые» версии машины. Начальные комплектации получат привычные аналоговые приборы и монохромный экран мультимедийной системы.Новый Kia Sportage появится в России весной и будет доступен как с передним, так и с полным приводом. На выбор два бензиновых мотора: двухлитровый мощностью 150 лошадиных сил и 190-сильный объёмом 2,5 литра.
За счет широкого применения алюминия, флагманский внедорожник Lexus стал легче предшественника почти на 200 кг. Lexis LX будет доступен в пяти – и семиместном исполнении. Особняком стоит версия Lux с раздельными креслами второго ряда, оснащенные подогревом, вентиляцией и массажем, а также подставками для ног, которые выдвигаются из спинок передних сидений. LX 600 оснащается 3,5-литровым бензиновым V6 с двойным турбонаддувом, а версия LX 500d — 3,3-литровым дизельным V6 с двойным турбонаддувом
Дилеры уже принимают заказы на первый полностью электрический Mercedes-Benz, официально представленный в нашей стране. В начальных комплектациях представительский лифтбек оснащается двумя раздельными ЖК экранами: на первый выводятся показания приборов, при помощи второго осуществляется управление мультимедиа. Топовые версии оборудованы передней панелью MBUX Hyperscreen, в которой под общей стеклянной поверхностью длиной почти 1,5 метра, находятся три дисплея (панель приборов, экран мультимедиа и дополнительный монитор перед передним пассажиром). На таких автомобилях нет ни одной привычной кнопки (кроме переключателей на спицах руля), а управление всеми функциями автомобиля осуществляется при помощи сенсорных панелей.Полноприводные Mercedes-Benz EQS 580, оснащённые силовой установкой мощностью 523 л.с., появятся в автосалонах в конце зимы-начале весны. В течение года, как ожидается, начнутся продажи и «заряженной» версии AMG, мощностью 760 сил.
В конце зимы в Россию вернется Nissan Pathfinder. Полноразмерный нового поколения стал чуть короче предшественника, но немного шире и выше его. Автомобиль будет доступен в семи- и восьми местном исполнении. Версия, рассчитанная на семерых пассажиров, оснащается раздельными креслами второго ряда, между которыми установлена быстросъёмная консоль с подстаканниками и боксами для хранения мелочей. В качестве опции предлагается центральная подушка безопасности, которая в случае аварии «выстреливает» между передними сидениями и защищает водителя и пассажира от столкновения друг с другом. В России новый Nissan Pathfinder будет доступен только с 3,5 литровым бензиновым мотором мощностью 249 лошадиных сил, девятиступенчатым автоматом и полноприводной трансмиссий.
Пятое поколение Range Rover появится в нашей стране в середине весны. Внедорожник, построенный на новой модульной платформе, впервые будет доступен с третьим рядом сидений. Автомобиль в качестве опции получил электроприводы всех дверей, причем водительскую можно закрыть, просто нажав на педаль тормоза. Кузов нового Range Rover на 80% состоит из алюминиевых деталей. Как и прежде, автомобиль будет представлен в обычной и удлинённой версиях. В гамме моторов два дизельных двигателя мощностью 249 и 350 лошадиных сил, а также 530-сильный бензиновый V8 с двойным турбонаддувом.
В России будет доступна только самая мощная версия электрического лифтбека BMW i4 M50, в создании которого принимали участие инженера спортивного подразделения BMW. Полноприводный автомобиль с суммарной мощностью двух электромоторов в 570 лошадиных сил разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды. Система так называемой быстрой зарядки позволяет за 10 минут пополнить запас энергии, которого хватит на 150 км.
Флагманский кроссовер китайкой компании появится в дилерских центрах в начале года. Changan Uni-k оснащен убирающимися дверными ручками, а расположенная по центру торпедо панель приборов представляет собой три цветных дисплея. Покупателем предложат версии с передним и полным приводом, и 233-сильным турбомотором объемом два литра
Компания Chery уже объявила цены на премиальной кроссовер Exceed VX. За 3,3 млн рублей предлагается полноприводный семиместный автомобиль с 249-сильным турбированным мотором объемом два литра в сочетании с роботизированной трансмиссией. Из интересных опций стоит отметить панорамную крышу с люком, который автоматически закрывается, получив сигнал от датчика дождя.
Представительский седан G90 второго поколения появится в нашей стране ближе к концу лета. Автомобили будет доступен как со стандартной колёсной базой (3,2 метра), а так и удлинённой почти на 20 см. Автомобиль оснащен полноуправляемым шасси (задние колеса поворачиваются синхронно с передними на 2-4 градуса) и адаптивной подвеской, которая меняет свои характеристики, в зависимости от качества дороги. Раздельные задние сиденья оснащены функцией массажа с четырьмя разными программами. В удлинённой версии заднее правое кресло оборудовано выдвигающейся подставкой для ног.
В дилерских центрах этот кроссовер появится ближе ко второй половине года. Автомобиль оснащается двухлитровым турбомотором Volvo с двумя вариантом форсировки: 218 и 238 лошадиных сил. Потенциальных покупателей Geely KX 11 удивит большим тачскрин экраном мультимедийной системы диагональю один метр, который больше похож на домашний телевизор. Это дисплей занимает все пространство передней панели: от щитка приборов до пассажирской двери.
Дилеры уже начали принимать заказы на новое поколение Infiniti QX60. Кроссовер предлагается как с раздельными креслами второго ряда (шести местнастная версия), так и полноценным диваном в центральном ряду (семиместнная модификация). Автомобиль стал чуть короче и выше модели предыдущей генерации. Новый QX60 будет доступен только с атмосферным 3,5 литровым бензиновым V6 мощностью 283 лошадиных силы в сочетании с вариатором. В салонах «живые» машины появятся ближе к весне.
Ближе к лету на российском рынке появится еще один полнорозмерный пикап: JAC T8 Pro. Он придет на смену модели Т6. Грузоподъемность пикапа с 22-сантиметровым дорожным просветом и подключаемым полным приводом, составляет 900 кг, он оснащен 211-сильным турбодизелем в сочетании шестиступенчатой механической трансмиссией.
Первый электрический кроссовер корейской компании появится у российских дилеров во второй половине года. Причем первое время продавать Kia EV6 будет автосалоны в Москве и Санкт-Петербурге. Полноприводный автомобиль, оснащенный 325-сильной силовой установкой при полностью заряженных батареях способен проехать более 500 километров.
Весной в дилерских центрах Renault появится седаны Logan, работающие на метане. Суммарного запаса горючего (90 литров газа и 50 литров бензина) дожжно хватить на 1 тыс. километров, утверждают в Renault. Покупка такого автомобиля освобождает владельца от прохождения экспертизы и получения разрешения на установку газобаллонного оборудования: все изменения в конструкцию машины уже официально оформлены в документах на ее.
Электрический кроссовер Volvo оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 408 лошадиных сил. Аккумуляторная батарея емкостью 78 кВт\ч, интегрированная в силовой каркас кузова, обеспечивает запас хода на 400 километров. Багажник электрического ХС40 по сравнению с версиями с ДВС стал меньше на 40 литров. Зато автомобиль получал дополнительный бокс под капотом. В Европе XC40 Recharge продается уже почти два года, в России машины появятся в начале весны.