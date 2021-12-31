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Самые ожидаемые автомобили 2022 года

В 2022 году на российском рынке появится несколько десятков новых моделей автомобилей. Самые интересные из них — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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