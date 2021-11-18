Президентский тест-драйв: Байден протестировал первый электрический Hummer

Американский президент Джо Байден лично протестировал новый электрический пикап GMC Hummer, который оснащается тремя электромоторами суммарной мощностью более 1000 лошадиных сил. Тест-драйв состоялся в рамках открытия новой фабрики General Motors в Детройте.

Байден сел за руль электрокара и после краткого инструктажа резко стартовал с места. Потом развернулся и проехал с большой скоростью в обратную сторону. И повторил снова.

Это уже не первый раз, когда 46-й президент США тестирует электрические автомобили, этой весной он в похожей ситуации разгонялся на пикапе Ford F-150 Lightning.

Во время тест-драйва возрожденного Hummer Байден вспомнил и про свой Chevrolet Corvette, на котором он в бытность вице-президентом катал Джея Лено — по словам Байдена, новый электромобиль GMC гораздо быстрее.