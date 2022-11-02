В Москве грузовик раздавил такси. Кадры с места смертельного ДТП
Жизни двоих человек унесло ДТП на улице 1905 года в Москве. По данным столичных властей, грузовой автомобиль смял легковое такси. В зажатой между автобусом и самосвалом машине погибли водитель и пассажирка. Судя по кадрам видео, она села в такси перед самым столкновением.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Изменен ряд маршрутов наземного транспорта – временно нет остановки автобусов у станции метро «Улица 1905 года». Грузовик при столкновении повредил северный вестибюль.
Дептранс Москвы сообщил, что водитель грузовика скрылся с места происшествия. Ход расследования контролирует прокуратура ЦАО Москвы.
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