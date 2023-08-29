29 августа 2023, 08:04
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От «Зверя» до «Гелика» без крыши: на чем ездят первые лица
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Ким Чен Ын — Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard
Председатель государственного совета КНДР Ким Чен Ын ездит по стране на Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard. Автомобиль главы Северной Кореи приводится в движение 550-сильным турбомотором 5.5 AMG. По некоторым данным, машина северокорейскому лидеру была подарена Россией из запасов Гаража особого назначения (ГОН)
Владимир Путин — Aurus Senat
Президент России Владимир Путин с 2018 года использует для представительских и служебных поездок российский лимузин Aurus Senat. У этого полноприводного седана под капотом располагается гибридная силовая установка мощностью свыше 600 сил. Машина имеет систему внутреннего жизнеобеспечения, боестойкие антиподрывные колеса «Кама» и самый высокий класс бронезащиты — она способна выдержать попадание выстрелов из гранатомета. В салоне есть все опции, сопутствующие люксовому классу машины.
Джо Байден - Cadillac The Beast
Президент Соединенных Штатов Джо Байден, как и предыдущие президенты, получил штатный бронированный Cadillac The Beast («Зверь») – с таким наименованием американская автокомпания выпускает штучные автомобили исключительно для президентов США. Лимузин американского лидера оснащен системой ночного видения, пушками с перцовым газом и имеет 20-сантиметровую броню, которая может выдержать попадание среднего пушечного снаряда.
Карл III — Bentley Mulliner
Покойная английская королева Елизавета II держала в своем гараже сразу два лимузина Bentley Mulliner. Оба автомобиля были подарены монаршей особе в 2002 году в честь 50-летия ее правления. Сейчас на одном из них передвигается её сын и правящий король Великобритании Карл III.
Олаф Шольц — Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic
В отличие от Ангелы Меркель, которая выбирала для официальных поездок бронированную Audi A8 Long Security, нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц предпочитает Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic. Немецкая компания позиционирует его как самый защищенный гражданский легковой автомобиль. Лимузин оснащен 6,0-литровым мотором V12 (612 л.с., 830 Нм).
Император Японии Нарухито - Toyota Century Royal
Церемониальный автомобиль императора Японии — Toyota Century Royal. Считается, что всего для монаршего дома было построено четыре экземпляра лимузинов. На момент постройки машина стоила 52,5 млн иен. Хотя машина основана на серийном лимузине Century, она имеет свой бронированный кузов. И только для императорской машины сделано исключение из японских правил, ограничивающих размеры легковушек: ее длина свыше 6 м.
Эммануэль Макрон - DS 7 Crossback Elysee
Президент Франции Эммануэль Макрон в духе времени ратует за экологические тренды, поэтому для официальных визитов он выбрал кроссовер DS 7 Crossback Elysee с бронированием. Машина имеет гибридный мотор, состоящий из 1,6-литрового двигателя, работающего на биоэтаноле, а также электродвигателя на задней оси. Суммарная отдача системы – 300 сил.
Реджеп Тайип Эрдоган - Mercedes-Benz S600 Guard
Президента Турции перевозят по улицам страны в Mercedes-Benz S600 Guard. Машина отличается повышенной мощностью мотора, имеет очиститель воздушной системы от газовых атак, даже с пробитыми колесами она в состоянии продолжить движение.
Си Цзиньпин — Hongqi N501
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин вслед за предшественником Ху Цзиньтао использует в своих поездках лимузины марки люксового бренда Hongqi, а именно — Hongqi N501. Информация об этом автомобиле еще более закрытая, чем о машинах других лидеров стран, зато известна его приблизительная цена – около $760 тыс.
Гурбангулы Бердымухамедов — кабриолет Mercedes-Benz Gelandewagen
Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов известен своей слабостью к автомобилям. Пожалуй, жемчужиной в его коллекции можно назвать кабриолет Mercedes-Benz Gelandewagen. В 2017 году Аркадаг (в переводе с туркменского – защитник, покровитель) принял на этом внедорожнике почетный парад войск, после чего ему почетные члены парламента вручили ему медаль «Отважный туркмен» (T?rkmen edermen).
У лимузина Aurus Senat маленький юбилей — исполнилось пять лет с момента публичного представления машины. Первым клиентом, который получил этот автомобиль, стал президент РФ Владимир Путин. В 2018 году на нем он приехал на инаугурацию в Большой Кремлевский дворец. В честь дня рождения люксового седана «Газета.Ru» вспоминает, на каких автомобилях ездят первые лица других стран.