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От «Зверя» до «Гелика» без крыши: на чем ездят первые лица

Пять лет назад в России впервые показали Aurus Senat

У лимузина Aurus Senat маленький юбилей — исполнилось пять лет с момента публичного представления машины. Первым клиентом, который получил этот автомобиль, стал президент РФ Владимир Путин. В 2018 году на нем он приехал на инаугурацию в Большой Кремлевский дворец. В честь дня рождения люксового седана «Газета.Ru» вспоминает, на каких автомобилях ездят первые лица других стран.

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