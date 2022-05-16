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Чем запомнился советский «Москвич»

Российские активы французской Renault перешли в госсобственность, а завод в Москве — городским властям. Мэр Сергей Собянин объявил, что там собираются возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич», а позже и электромобилей.

Автомобильный завод «Москвич» начал работать в 1930 году — выпускать легковые и грузовые машины Ford из американских комплектующих. Спустя три года он стал филиалом ГАЗ и перешел на сборку автомобилей ГАЗ-А и ГАЗ-АА (лицензионные копии Ford) уже из советских комплектующих. В 1939 году здесь был разработан, а затем производился малолитражный автомобиль КИМ-10 — он был сделан на основе Ford Prefect.

После начала ВОВ предприятие было переориентировано на выпуск военной продукции, после войны на нем решили производить на заводе малолитражные автомобили «Москвич». В 1947 году начался серийный выпуск легковых автомобилей «Москвич-400», практически полностью повторявшая немецкий «Opel Kadett» образца 1938 года. В мае 1967 года с конвейера сошел миллионный автомобиль марки, им стал «Москвич-408». Двухмиллионным в 1974 году стал «Москвич-412».

После распада СССР и дефолта 1998 года собирать машины здесь стало экономически невыгодно из-за дорогих импортных деталей — и по другим причинам. В 2010 году была завершена процедура банкротства завода.

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