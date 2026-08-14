Автомобиль в Москве сбил мотоциклиста на повороте и попал на видео

В центре Москвы водитель сбил мотоциклиста на повороте и попал на видео

В центре Москвы автомобиль при повороте протаранил мотоцикл. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, улица Сергея Макеева», — отмечается в публикации.

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что едущий впереди автомобиль повернул налево во двор. При этом он врезался в мотоцикл на встречной полосе. От удара мотоцикл упал на асфальт.

До этого россиянам объяснили, как не стать жертвой автоподставы. Юрист Александр Бударагин напомнил, что одним из главных способов ее обнаружения является автотехническая экспертиза. Необходимо обратиться к специалистам, которые проверят, могли ли имеющиеся повреждения возникнуть при заявленном механизме столкновения.

Ранее сообщалось, что таксист снес мотоциклиста в центре Москвы и попал на видео.