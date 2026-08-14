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Автомобили

Россиянам объяснили, как не стать жертвой автоподставы

Юрист Бударагин: при ДТП нужно фиксировать обстановку вокруг и искать очевидцев
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

Не стать жертвой автоподставщиков на дороге помогут фиксация обстоятельств ДТП и поиск свидетелей произошедшего. Об этом kp.ru рассказал руководитель группы юристов «Бударагин А. А. и партнеры» Александр Бударагин.

По словам эксперта, одним из главных способов выявления автоподставы является автотехническая экспертиза. Необходимо обратиться к специалистам, которые проверят, могли ли имеющиеся повреждения возникнуть при заявленном механизме столкновения.

При этом специалист напомнил, что в суде оценивается совокупность всех доказательств. Основной защитой водителя становится качественная фиксация происшествия и его обстоятельств. Следует сфотографировать место аварии со всех сторон, в том числе знаки и общую обстановку, и сохранить запись видеорегистратора. Не менее важно записать контакты очевидцев, а также обратить внимание на наличие камер рядом.

Юрист добавил, что существуют случаи, при которых автоподстава совершается ради получения денежных средств не от второго участника ДТП, а от страховщика.

«Если инсценировка аварии совершается ради незаконного получения страховой выплаты, действия участников могут квалифицироваться по ст. 159.5 УК РФ мошенничество в сфере страхования. В зависимости от конкретных обстоятельств также могут применяться нормы об общем мошенничестве и ответственности за подделку документов», — объяснил он.

Ранее в России появилась новая схема мошенничества с использованием нейросетей и фото автомобилей.

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