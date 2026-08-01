Таксист снес мотоциклиста в центре Москвы и попал на видео

В центре Москвы мотоциклист врезался в такис на повороте и попал на видео

В центре Москвы произошло ДТП между мотоциклом и такси, водитель которого пытался повернуть налево. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, улица Сретенка», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что мотоциклист обогнал машину, в которой установлен видеорегистратор и выразил недовольство в адрес ее водиителя. В этот момент едущее впереди такси начало левый поворот. Мотоциклист не справился с управлением и врезался в левое переднее крыло такси, а после этого упал на асфальт. О его состоянии не сообщается.

До этого сообщалось, что женщина задавила мотоциклиста, посмотрела на него и поехала дальше.

Ранее стало известно, что в Белгороде на видео попало, как байкер разбился в жестком ДТП и отлетел в сторону.