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Черный Mercedes-Benz вылетел с трассы в отбойник в Москве и попал на видео

В Москве Mercedes-Benz протаранил отбойник на повороте и попал на видео

На юго-западе Москвы автомобиль Mercedes-Benz врезался в отбойник эстакады и вылетел в кювет. Видеозапись с моментом аварии опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, улица Мосфильмовская», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что автомобиль, в котором установлен видеорегистратор, на высокой скорости обгоняет черное купе Mercedes-Benz. Затем на повороте дороги Mercedes ударяется об отбойник на встречной полосе, вылетает с трассы на обочину и оказывается в кювете.

О состоянии водителя и причинах аварии не сообщается. Автомобиль получил сильные механические повреждения: в нем сработали боковые подушки безопасности, на проезжей части видны обломки пластика.

До этого сообщалось, что последние секунды жизни водителя Hyundai перед лобовым ударом о фуру попали на видео.

Ранее мужчина на моноколесе совершил кульбит, пытаясь обогнать Mercedes, и это попало на видео.

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