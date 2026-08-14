Черный Mercedes-Benz вылетел с трассы в отбойник в Москве и попал на видео

На юго-западе Москвы автомобиль Mercedes-Benz врезался в отбойник эстакады и вылетел в кювет. Видеозапись с моментом аварии опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
«Москва, улица Мосфильмовская», — отмечается в публикации.
На кадрах видно, что автомобиль, в котором установлен видеорегистратор, на высокой скорости обгоняет черное купе Mercedes-Benz. Затем на повороте дороги Mercedes ударяется об отбойник на встречной полосе, вылетает с трассы на обочину и оказывается в кювете.
О состоянии водителя и причинах аварии не сообщается. Автомобиль получил сильные механические повреждения: в нем сработали боковые подушки безопасности, на проезжей части видны обломки пластика.
До этого сообщалось, что последние секунды жизни водителя Hyundai перед лобовым ударом о фуру попали на видео.
Ранее мужчина на моноколесе совершил кульбит, пытаясь обогнать Mercedes, и это попало на видео.