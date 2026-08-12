Последние секунды жизни водителя Hyundai перед лобовым ударом о фуру попали на видео

В Сибири последние секунды жизни водителя Hyundai перед ДТП с фурой попали на видео

В Иркутской области водитель Hyundai Elantra выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz. Видеозапись с моментом аварии опубликована на странице «Госавтоинспекция Иркутской области в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла на 1340-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Ук Нижнеудинского района. На кадрах с видеорегистратора видно, что серый седан на двухполосной дороге плавно сместился в сторону встречной полосы за секунды до столкновения. Затем последовал удар, после которого легковую машину отбросило к отбойнику у края дороги.

В результате ДТП 25-летнему молодому человеку, который ехал за рулем Hyundai, выжить не удалось, уточнили в Госавтоинспекции. Его 22-летняя пассажирка госпитализирована.

Ранее на видео попало, как фура снесла легковушку в Челябинской области.