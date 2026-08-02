Мужчина на моноколесе совершил кульбит, пытаясь обогнать Mercedes, и это попало на видео

В Москве мужчина на моноколесе врезался в перестраивавшийся автомобиль

В Москве водитель на моноколесе стал участником ДТП. Кадры столкновения опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

На кадрах видно, что мужчина и водитель автомобиля Mercedes будто соревнуются в скорости. В определенный момент водитель моноколеса ускоряется и решает проехать между автобусом и автомобилем Subaru. Водитель универсала, не увидев пользователя СИМ, начал перестроение, в результате чего произошло ДТП.

До этого выехавший на красный сигнал светофора велокурьер протаранил легковушку.

Момент аварии зафиксировала уличная камера. На кадрах видно, что велокурьер хотел проехать на запрещающий сигнал светофора, но, увидев выезжающий на перекресток Volkswagen Caddy, попытался затормозить. На скользкой от дождя дороге велосипед занесло, его водитель упал и головой врезался в заднее колесо легковушки. От удара машину сильно качнуло.

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