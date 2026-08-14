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Автомобили

Около 200 литовских фур навсегда застряли в Белоруссии

Delfi: литовцы не забрали 200 фур из Белоруссии из-за высокой платы за хранение
Siwakorn1933/Shutterstock/FOTODOM

Застрявшие в Белоруссии около 200 литовских фур, скорее всего, уже не вернутся на родину. Об этом заявил президент ассоциации перевозчиков «Линава» Эрландас Микенас изданию Delfi.

По его словам, большинство литовских грузовиков покинуло Белоруссию после того, как Минск в конце марта разрешил им выехать. Возвращать оставшиеся машины экономически нецелесообразно, поскольку для этого придется заплатить около €6 тысяч для каждого автопоезда.

«Не все транспортные средства выгодно забирать, поскольку так называемая плата за хранение превышает их стоимость», — пояснил Микенас.

Часть перевозчиков все еще собирает средства и надеется вернуть свои фуры, но, по прогнозу главы «Линавы», велика вероятность, что оставшаяся техника так и останется в Белоруссии. При этом литовская сторона не ведет точного подсчета оставшихся машин. По данным Службы охраны госграницы Литвы, с 23 марта, когда было разрешено возвращение, границу пересекли около 1 тысячи грузовиков.

Поток грузового транспорта через белорусско-литовскую границу значительно сократился: через пункт пропуска Медининкай ежесуточно проезжают 120–180 фур, через Шальчининкай — от 40 до 100. Очередей практически нет, а в Шальчининкае они иногда полностью отсутствуют.

Кризис на белорусско-литовской границе возник после того, как в октябре Литва закрыла два КПП из-за запуска воздушных шаров с контрабандными сигаретами, нарушавших работу Вильнюсского аэропорта. В ответ Минск запретил движение литовских фур по своей территории, обязав перевозчиков оставлять технику на специальных стоянках за плату.

Ранее двое россиян пытались отправить в Литву метеошары с контрабандными сигаретами.

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