Двое россиян пытались отправить в Литву метеошары с контрабандными сигаретами

Двух россиян задержали за попытку с помощью метеошаров отправить контрабандные сигареты из Калининградской области в Литву. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным журналистов, мужчины ночью приехали в лес и начали готовиться к запуску воздушных шаров с 6500 пачками сигарет, общая стоимость которых составляет около 500 тыс. рублей. Злоумышленники учли направление ветра и давление, а также прикрепили к метеошарам GPS-трекеры. Они рассчитывали, что воздушные шары сами перелетят границу и доставят товары в соседнюю страну.

«Но таможенники нашли горе-контрабандистов, шары и даже микроавтобус с газовыми баллонами. Сигареты <...> изъяли», — отмечается в публикации.

В результате россияне признались, что собирались поставить контрабанду сигарет в Литву на поток. Теперь им грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.

13 мая в Вильнюсе закрыли аэропорт из-за метеозондов с контрабандными сигаретами, приземлившихся на территории Каунаса. Как писало издание Delfi, к одному из воздушных шаров было прикреплено 9000 пачек сигарет. Предположительно, метеозонды были запущены из Белоруссии. Введенные в аэропорту ограничения коснулись двух рейсов. Один самолет был вынужден «уйти» в Копенгаген, еще один рейс отменили.

Ранее на территории Польши упали два воздушных шара с контрабандными сигаретами.