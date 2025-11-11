«Убытки астрономические»: в Белоруссии застряли тысячи фур из Литвы

Вильнюс намерен повторно обратиться к Минску с просьбой пропустить через границу застрявшие в Белоруссии литовские фуры. Транспортный кризис возник после того, как литовские власти решили в одностороннем порядке закрыть границу, не предупредив об этом даже собственных перевозчиков. К настоящему времени на платных стоянках на белорусской стороне скопилось больше тысячи грузовиков из соседнего государства. В дальнейшем их могут конфисковать.

Литва намерена направить Белоруссии повторное обращение с просьбой пропустить через границу литовские фуры после того, как Вильнюс в одностороннем порядке закрыл контрольно-пропускные пункты. Об этом со ссылкой на заявление председателя национального центра по управлению кризисами балтийской республики Вилмантаса Виткаускаса сообщает агентство БелТА.

«Принято решение повторно обратиться к Белоруссии на уровне высоких инстанций — на уровне уполномоченных по границе — с просьбой об открытии двух контрольных пунктов для эвакуационного коридора в обе стороны», — сказал он.

Виткаускас заявил, что, помимо этого, для решения проблемы литовские власти обратились к Еврокомиссии с тем, чтобы оценить ущерб и затем вести переговоры от ее имени . Точного числа оставшихся в Белоруссии литовских грузовиков в Вильнюсе не знают.

Решение об одностороннем закрытии пограничных переходов Литва приняла 29 октября. Формальным поводом для этого шага стали инциденты с проникновением в литовское воздушное пространство воздушных шаров (метеозондов) с контрабандными сигаретами. Из-за них несколько раз приостанавливалась работа литовских аэропортов.

Лукашенко разъяснил

10 ноября ситуацию подробно прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он сообщил, что первая «то ли просьба, то ли требование» о пропуске литовских фур через закрытую Литвой границу поступила 6 ноября в Лидский погранотряд, который, в отличие от правительства страны, не уполномочен решать такие вопросы. Выслушав соответствующий доклад, Лукашенко, по его словам, заявил:

«Если Литва хочет — мяч на ее стороне, пожалуйста. Открывайте границу, будем работать, сотрудничать, как было до сих пор».

Он подчеркнул, что Белоруссия «не против и готова договариваться».

По распоряжению белорусского лидера все литовские фуры во избежание недоразумений собрали на нескольких охраняемых стоянках, назначив за пребывание там плату в размере €120 в сутки с одного грузовика.

«Мы готовы к открытию границы давно. Мы ее не закрывали. В течение нескольких часов она с нашей стороны может возобновить свою работу», — заявил Лукашенко.

Он оценил общее количество литовских фур в Белоруссии в 1000–1200 штук и подчеркнул, что они «не могут просто так болтаться на дорогах» с грузом. Белорусский лидер дал указание «не обижать водителей, которые ни в чем не виноваты» и распорядился обеспечить их необходимыми удобствами. Грузополучатели в Литве, по словам Лукашенко, «тоже ни в чем не виноваты». Он посоветовал им «обращаться к своим властям для решения этих вопросов».

Что говорят в Литве

Руководитель литовской ассоциации перевозчиков Linava Эрландас Микенас полагает, что в Белоруссии застряло гораздо большее количество фур — около 4,5 тыс. автомобилей. Из-за этого литовские перевозчики терпят крупные убытки. Перемещение фур на платные стоянки он оценил негативно, заявив, что «пока мы откроем границы и сможем выехать оттуда, накопятся такие суммы, что забирать транспорт будет просто невыгодно».

Вице-президент Linava Олег Тарасов отметил, что за восемь дней, пока граница с белорусской стороны была открыта, литовские таможенники пропустили через границу лишь три сотни автомобилей, что крайне немного.

«Почему все сотрудники не могли оперативно переброситься и работать в [пограничном переходе] Медининкай?» — задался вопросом Олег Тарасов.

Литовское радио LRT сообщает, что водителям застрявших грузовиков предоставляется возможность покинуть территорию Белоруссии и вернуться в Литву. Автомобили при этом должны оставаться на стоянках в Котловке напротив литовского пограничного пункта Лаворишкес, который был закрыт в марте прошлого года.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил о нарушении Белоруссией «Конвенции о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом», которая утверждена ООН.

По его словам, официальных уведомлений о конфискации литовских фур из Минска не поступало, но «ситуация может измениться за час — и они решат конфисковывать, такова уж Беларусь».

В свою очередь, глава МИД Белоруссии Максим Рыженков со ссылкой на ту же ассоциацию перевозчиков Литвы сообщил, что убытки транспортных компаний прибалтийской республики составят не менее $1 млрд.

«Для Литвы эта сумма просто астрономическая. Это только убытки в течение ближайшего времени. А потеря репутации как надежного партнера для перевозки и транспортировки грузов и торговли стоит гораздо дороже. И ее отложенный эффект будет проявляться на годы вперед», — отметил глава белорусского МИД.