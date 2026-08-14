Крымский мост временно перекрыли для проезда автомобилей

Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлен. Об этом сообщается в Telegram-канале, оповещающем о ситуации на подходах к переправе. Информация появилась в 12:21 по московскому времени.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщает канал.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридного автотранспорта со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагалось воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

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