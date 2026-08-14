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Автомобили

Крымский мост временно перекрыли для проезда автомобилей

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто
Константин Михальчевский/РИА Новости

Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлен. Об этом сообщается в Telegram-канале, оповещающем о ситуации на подходах к переправе. Информация появилась в 12:21 по московскому времени.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщает канал.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридного автотранспорта со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагалось воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Ранее на Украине захотели превратить Крым в «остров».

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