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Автомобили

В РФ резко ускорилось старение автопарка

Средний возраст парка легковых автомобилей в России превысил 15 лет
Shutterstock/FOTODOM

В России средний возраст парка легковых автомобилей сейчас составляет 15,4 года. За год он не постарел, однако за последнюю пятилетку его средний возраст увеличился на полтора года, сообщил в своем Telegram-канале генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, самый молодой парк легковушек — в Москве (средний возраст 11,5 года) и в Санкт-Петербурге (12,4 года). При этом самые старые автомобили представлены на Дальнем Востоке — средний возраст машины в ДФО составляет 21,8 года.

Как отметил Целиков, по мере движения к центру РФ автомобили «становятся моложе».

«В Сибири средний возраст — 18,7 года, на Северном Кавказе — 15,9 года, на юге России — 15,7 года, на Урале — 15,1 года, на северо-западе страны — 14,4 года», — написал он.

Глава «Автостата» заявил, что средний возраст автопарка в Центральном и Приволжском федеральных округах одинаковый — 13,9 года. Но если из ЦФО «убрать» Москву, то возраст машин увеличится и Поволжье займет первое место среди федеральных округов, подчеркнул он.

Целиков добавил, что общий размер российского парка легковушек в стране на 1 июля 2026 года составляет чуть более 47,7 млн единиц.

До этого сообщалось, что средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля достигла 3,5 млн рублей.

Ранее в РФ рекордно вырос импорт новых легковых автомобилей.

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