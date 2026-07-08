В России рекордно вырос импорт новых легковых автомобилей

Импорт новых легковых автомобилей в Россию вырос на 25% за полгода

Рекордный рост импорта новых легковых автомобилей зафиксирован в России по итогам первого полугодия. Как сообщил 8 июля генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, в страну ввезено 186,3 тыс. новых машин, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рекордная доля Китая в структуре импорта достигла 70% — из КНР поступило 130,5 тыс. автомобилей, что на 14% больше прошлогоднего показателя. При этом рекордный рост показала Киргизия, ставшая главной транзитной страной: импорт новых авто оттуда вырос почти в три раза (+192%) до 35,2 тыс. единиц. Таким образом, рекордные 18,9% всех ввезенных новых машин пришлись на эту республику.

Рекордное падение импорта зафиксировано из Южной Кореи — минус 45%, до 3,6 тыс. штук, что составило менее 2% от общего объема.

Что касается подержанных автомобилей старше трех лет, то в первом полугодии ввезено рекордное количество — 205,2 тыс. машин, на 13% больше, чем годом ранее. Рекордный рост показал импорт из Китая: поставки авто с пробегом выросли на 124% до 50,5 тыс. штук. Каждый четвертый подержанный автомобиль теперь приезжает из КНР.

Япония сохраняет лидерство: 117,7 тыс. машин с пробегом (рост на 31%), что составляет рекордные 57,3% от всего импорта «секонд-хенда».

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, что в России установлен рекорд по росту цен на ремонт автомобилей.