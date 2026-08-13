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Проблемы с бензином в России
Автомобили

Водитель автобуса отказался везти семью с ребенком-инвалидом в Севастополе

В Севастополе водитель автобуса отказал в проезде семье с ребенком-инвалидом
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В Севастополе водитель автобуса городского маршрута № 94 отказался перевозить семью с ребенком-инвалидом, передвигающимся на коляске. Об этом сообщили в Прокуратуре Республики Крым.

Надзорное ведомство взяло ход проверки на контроль. В ходе мероприятий будет оценено исполнение законодательства об организации пассажирских перевозок, а также доступность транспорта для маломобильных групп населения.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. В транспортной компании ситуацию пока не комментируют.

До этого в Челябинске маршрутчица отказалась везти вдову бойца СВО. Сообщается, что водительница не приняла у пассажирки транспортную карту для оплаты проезда, которую женщина получила как меру социальной поддержки после потери мужа в ходе специальной военной операции. Несмотря на попытки пассажирки объяснить ситуацию, ее высадили из салона. Женщина успела заснять на видео водительницу и госномер маршрутки, чтобы зафиксировать нарушение.

Ранее сообщалось, что качество пассажирских перевозок проверят в Ярославской области.

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