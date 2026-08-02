Качество пассажирских перевозок проверят в Ярославской области

С 3 по 9 августа в Ярославской области пройдут комплексные проверки пассажирских перевозок для повышения их безопасности и качества. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона на своей странице во «ВКонтакте».

«Основная цель — повысить безопасность и качество перевозок пассажиров, а также обеспечить соблюдение перевозчиками действующих требований законодательства», — говорится в публикации.

В рамках мероприятий планируется провести рейдовые проверки на маршрутах, контроль за соблюдением режима труда отдыха водителей и обеспечить мониторинг соблюдения лицензионных требований к перевозчикам.

26 июля сообщалось, что в Ярославской области на трассе опрокинулся экскурсионный автобус, перевозивший детей. В 4.00 на 27-м км автодороги «Тутаев - Шопша» Ярославского района водитель автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где и опрокинулся. В это время в салоне автобуса находились 19 человек.

В результате аварии восемь пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали пострадавших.

Ранее в Красноярском крае попал в ДТП автобус с 27 детьми.