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Общество

Качество пассажирских перевозок проверят в Ярославской области

В Ярославской области проверят пассажирские автобусы
Shutterstock

С 3 по 9 августа в Ярославской области пройдут комплексные проверки пассажирских перевозок для повышения их безопасности и качества. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона на своей странице во «ВКонтакте».

«Основная цель — повысить безопасность и качество перевозок пассажиров, а также обеспечить соблюдение перевозчиками действующих требований законодательства», — говорится в публикации.

В рамках мероприятий планируется провести рейдовые проверки на маршрутах, контроль за соблюдением режима труда отдыха водителей и обеспечить мониторинг соблюдения лицензионных требований к перевозчикам.

26 июля сообщалось, что в Ярославской области на трассе опрокинулся экскурсионный автобус, перевозивший детей. В 4.00 на 27-м км автодороги «Тутаев - Шопша» Ярославского района водитель автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где и опрокинулся. В это время в салоне автобуса находились 19 человек.

В результате аварии восемь пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали пострадавших.

Ранее в Красноярском крае попал в ДТП автобус с 27 детьми.

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