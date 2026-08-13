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Автомобили

В Грузии задержали водителя микроавтобуса после ДТП с белорусами

Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП с гражданами Белоруссии в Грузии
Global Look Press

В Грузии задержали водителя микроавтобуса, который попал в ДТП с белорусскими туристами. Об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

На данный момент водитель находится в больнице. После того, как медики его выпишут, обвиняемого доставят в следственный изолятор. Водителю вменяют нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта. Ему грозит заключение сроком до 10 лет.

Микроавтобус, в котором находились туристы, направлялся из курортного поселка Гомис Мта в город Озургети. По имеющимся сведениям, водитель не справился с управлением, и автомобиль упал в овраг. Получившие травмы пассажиры, в том числе дети, доставлены в медицинские учреждения. Еще четверых туристов из Белоруссии спасти не удалось.

Правоохранительные органы Грузии возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекших тяжкие последствия.

Ранее в Турции перевернулся пассажирский автобус.

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