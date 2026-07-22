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Общество

В Турции перевернулся пассажирский автобус

TRT Haber: более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции
trthaber.com

Пассажирский автобус перевернулся в Турции, пострадал 31 человек. Об этом сообщает TRT Haber.

Инцидент произошел 22 июля на 36-м километре трассы Кютахья — Афьонкарахисар.

Отмечается, что транспортное средство следовало из Стамбула в Кушадасы. Автобус потерял управление, врезался в дорожное ограждение, съехал с трассы и перевернулся.

По данным телеканала, пострадавшие доставлены в больницы. Были ли среди них иностранные граждане, неизвестно.

16 июля стало известно, что в турецкой провинции Амасья перевернулся двухэтажный пассажирский автобус. Он следовал из Стамбула в направлении города Орду.

А за день до этого два рейсовых автобуса столкнулись в районе поселка Лидице недалеко от Праги. В результате аварии пострадали 17 человек. Всего в транспортных средствах находились около 40 человек.

Ранее автобус с пассажирами опрокинулся на востоке Азербайджана.

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