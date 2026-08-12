Четверо белорусских туристов не выжили в автомобильной аварии на западе Грузии

Четверо белорусских туристов не выжили при ДТП с микроавтобусом в Грузии

В результате происшедшего на западе Грузии дорожно-транспортного происшествия не выжили четверо туристов из Белоруссии. Об этом сообщает агентство InterPressNews.

Микроавтобус, в котором находились туристы, направлялся из курортного поселка Гомис Мта в город Озургети. По имеющимся сведениям, водитель не справился с управлением и автомобиль упал в овраг. Получившие травмы пассажиры, в том числе дети, доставлены в медицинские учреждения.

Правоохранительные органы Грузии возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекших тяжкие последствия. Водителю грозит лишение свободы на срок от шести до 10 лет.

25 июля стало известно, что в грузинском Батуми двое белорусских туристов не выжили в результате дорожно-транспортного происшествия. Еще 12 человек с травмами средней и легкой степеней тяжести были доставлены в больницы.

Ранее в Турции перевернулся пассажирский автобус.