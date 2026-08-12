Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Автомобили

Названы пять самых популярных мотоциклов в России

Автостат назвал пять самых продаваемых мотоциклов в России
Melinda Nagy/Shutterstock/FOTODOM

Продажи новых мотоциклов в России выросли в июле 2026 года на 11% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным «Автостата», 46% всей проданной в середине лета новой мототехники пришлось на пять марок. На первом месте бренд Regulmoto, реализовавший почти 1,4 тыс. мотоциклов, за ним следуют Voge с результатом 834 мотоцикла, Motoland (784 штуки) и Racer (708 штук). Также в первую пятерку на российском рынке новых мотоциклов вошел бренд Rockot.

Самой популярной моделью нового мотоцикла в России стал Motoland XF300, он разошелся за месяц тиражом 701 экземпляр.

До этого сообщалось о буме продаж мотоциклов в России.

Ранее сообщалось, что в России рекордно упали продажи автомобилей «Москвич».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 12 августа. Москва ответит на захват судов РФ Западом, Трамп меняет подход к Ирану, а россияне теряют интерес к хлебу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!