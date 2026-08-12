Названы пять самых популярных мотоциклов в России

Продажи новых мотоциклов в России выросли в июле 2026 года на 11% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным «Автостата», 46% всей проданной в середине лета новой мототехники пришлось на пять марок. На первом месте бренд Regulmoto, реализовавший почти 1,4 тыс. мотоциклов, за ним следуют Voge с результатом 834 мотоцикла, Motoland (784 штуки) и Racer (708 штук). Также в первую пятерку на российском рынке новых мотоциклов вошел бренд Rockot.

Самой популярной моделью нового мотоцикла в России стал Motoland XF300, он разошелся за месяц тиражом 701 экземпляр.

До этого сообщалось о буме продаж мотоциклов в России.

Ранее сообщалось, что в России рекордно упали продажи автомобилей «Москвич».