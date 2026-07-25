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В Грузии двое белорусских туристов погибли в результате ДТП

МИД Белоруссии сообщил о гибели двух туристов в Батуми
Shutterstock/EvaL Miko

В грузинском Батуми двое белорусских туристов погибли из-за ДТП. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на МИД Белоруссии.

В ведомстве уточнили, что речь идет о женщине 1983 года рождения и мужчине 1963 г. р.

«Еще 12 человек с травмами средней и легкой степеней тяжести были доставлены в больницы», — рассказали в МИД.

25 июля в Сирии 35 человек погибли, еще 30 получили ранения в результате аварии с участием двух автобусов, произошедшей на трассе Дейр-эз-Зор — Дамаск.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что один из автобусов сильно поврежден, другой полностью выгорел. На место происшествия были оперативно направлены машины скорой помощи и медицинские бригады.

22 июля на трассе Кютахья — Афьонкарахисар в Турции перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Стамбула в Кушадасы. Водитель потерял управление, вследствие чего транспортное средство врезалось в дорожное ограждение, съехало с трассы и опрокинулось. В результате пострадал 31 человек.

Ранее на Байкальском тракте произошло ДТП с участием туристического автобуса.

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