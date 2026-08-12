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Появилось видео с места массовой аварии на ЦКАД

В Подмосковье на видео попали последствия массовой аварии на ЦКАД

Массовая авария произошла сегодня на 311-м километре трассы А-113 (ЦКАД) в городском округе Истра. Об этом сообщил Telegram-канал «Подмосковная полиция».

Последствия аварии записали на видео очевидцы. На кадрах видно, что грузовик стоит в середине дороги. У него снесен бампер. Дальше по движению находится развернутый большегруз. Заметно, что движение по дороге затруднено. На месте ДТП присутствуют полицейские. На фотографиях также видно, что пострадали и легковые автомобили: у них смяты кузова и выбиты стекла.

По предварительным данным, 39-летний водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в пять машин, которые остановились перед запрещающим сигналом светофора.

В результате столкновения, никто серьезно не пострадал — за медицинской помощью никто не обращался. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии.

До этого очевидец рассказал о подробностях этой аварии.

Ранее сообщалось, что водитель Mercedes разворотил три машины и скрылся с места ДТП в Нижнем Новгороде.

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