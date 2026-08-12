Водитель Mercedes разворотил три машины и скрылся с места ДТП в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде водитель Mercedes протаранил три машины и скрылся с места ДТП

В Нижнем Новгороде водитель на Mercedes устроил массовое ДТП, протаранив три автомобиля, и скрылся с места аварии. Об этом сообщил Telegram-канал NN.ru.

Последствия аварии попали на видео. На кадрах заметно, что все автомобили получили серьезные повреждения: у них снесены бамперы и смяты кузова. Также видно, что по дороге разбросаны автомобильные детали.

По данным источника, водитель Mercedes на высокой скорости врезался в автомобиль Renault. От удара машину отбросило, после чего в нее въехал BMW, следовавший по соседней полосе. Затем виновник ДТП продолжил движение и протаранил еще один автомобиль — Changan.

В результате столкновений тяжелые травмы получила женщина за рулем Renault. Прибывшие медики не смогли ей помочь. Другие участники аварии, по предварительным данным, не пострадали.

Водитель Mercedes покинул место ДТП до приезда экстренных служб. Его личность и местонахождение в настоящее время устанавливаются оперативниками. По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении ПДД.

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