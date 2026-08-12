Крымский мост временно перекрыли для проезда автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом в Telegram-канале сообщает информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. Сообщение появилось в 13:49 по московскому времени.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщает канал.

Причина данной меры не называется.

16 июля в Федеральной службе безопасности сообщили о предотвращении двух диверсий, целью которых был Крымский мост. По данным ведомства, за подготовкой нападений стояли украинские спецслужбы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемых изъяли крупную партию взрывчатых веществ производства Финляндии. Их доставляли в Россию с помощью беспилотников самолётного типа. Для осуществления теракта злоумышленники планировали задействовать два автомобиля. В ФСБ отметили, что благодаря своевременным действиям удалось предотвратить реализацию преступных планов.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.