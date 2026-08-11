Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом, в котором пострадали 13 человек

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом

По факту происшествия Чистопольский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщил в СУ СК России по Республике Татарстан.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. В настоящее время изучается необходимая документация, назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. Также допрашиваются участники аварии и свидетели произошедшего. Ход расследования находится на контроле в следственном управлении.

До этого стали известны подробности этой аварии. Причиной столкновения, по предварительным данным, стало нарушение ПДД водителем легковушки Peugeot: он не предоставил преимущество автобусу, следовавшему по маршруту Чистополь — Казань. В результате бокового удара автобус вылетел с дороги и опрокинулся в кювет. На момент аварии в нем находились 17 пассажиров и водитель. В результате ДТП пострадали 13 человек.

Ранее стало известно об уголовном деле, заведенном после ДТП с детской хоккейной командой в Татарстане.