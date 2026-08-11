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Автомобили

Новый автозавод полного цикла появится в Новосибирской области

В Новосибирской области появится завод по выпуску автомобилей с моторами всех типов
Алексей Филиппов/РИА Новости

Власти Новосибирской области ведут переговоры с инвесторами из Китая о строительстве завода автотранспортных средств с двигателями всех типов, включая электрокары. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

О планах по строительству автозавода в Новосибирской области сообщила пресс-служба АО «Корпорация развития Новосибирской области». Переговоры ведутся с представителями компаний «Шаньдун Уйжуй энергетика», «Ресурсы Дальнего Востока», «Хэнань Шаолинь автомобили», «Даньдун Хуанхай автомобили» и «Ли Ми коммерческие транспортные средства (Хэбэй)».

По итогам визита делегации из КНР представитель китайской стороны Лиу Лянхуа отметил, что инвесторы заинтересованы в создании не просто завода, а своеобразного технопарка, куда планируется привлекать разных производителей для организации полного цикла производства. В качестве потенциальных площадок рассматриваются производственно-логистический парк Новосибирской области и особая экономическая зона «Новосибирск». «Такие крупные площадки как раз подходят под такой проект», — подчеркнул Лиу Лянхуа.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее ФАС выявила картель на топливном рынке Новосибирской области.

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