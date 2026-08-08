Петербурженке выставили штраф на 41 млн рублей из-за неоплаченной парковки

В Санкт-Петербурге местной жительнице предъявили требование о взыскании 40,9 млн рублей в связи с неоплаченной парковкой. Об этом сообщает 78.ru.

Как рассказала женщина по имени Марина, полтора года назад она не смогла оплатить парковку в центре города через мобильное приложение, так как оно не работало. Спустя несколько месяцев ей пришел административный штраф, который она не торопилась оплачивать. Тогда к делу подключились судебные приставы, после чего женщина оплатила штраф.

Однако в декабре 2025 года Комитет по транспорту подал на нее в суд за неуплату — так называемый «штраф на штраф». Марина хотела оспорить это решение, но, по ее собственному признанию, «забегалась» и махнула рукой. В итоге ей на «Госуслуги» и в СМС пришли уведомления о долге в размере 40,9 млн рублей.

В Городском центре управления парковками пообещали разобраться в ситуации и выяснить, откуда взялась такая сумма. В части банков арест счетов был быстро снят, однако на «Госуслугах» долг остается.

До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, упрощающие процесс проверки водителей на наличие опьянения. Согласно новому закону, инспекторам ГИБДД больше не потребуется оформлять ряд документов. Теперь отметку об отстранении водителя и задержании автомобиля с указанием даты и места можно будет фиксировать в других документах.

Ранее сообщалось, что у Дзюбы нашли 85 штрафов за нарушение ПДД.