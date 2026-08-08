Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Автомобили

Петербурженке выставили штраф на 41 млн рублей из-за неоплаченной парковки

В Петербурге женщине пришел штраф на 41 млн рублей за неоплаченную парковку
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Санкт-Петербурге местной жительнице предъявили требование о взыскании 40,9 млн рублей в связи с неоплаченной парковкой. Об этом сообщает 78.ru.

Как рассказала женщина по имени Марина, полтора года назад она не смогла оплатить парковку в центре города через мобильное приложение, так как оно не работало. Спустя несколько месяцев ей пришел административный штраф, который она не торопилась оплачивать. Тогда к делу подключились судебные приставы, после чего женщина оплатила штраф.

Однако в декабре 2025 года Комитет по транспорту подал на нее в суд за неуплату — так называемый «штраф на штраф». Марина хотела оспорить это решение, но, по ее собственному признанию, «забегалась» и махнула рукой. В итоге ей на «Госуслуги» и в СМС пришли уведомления о долге в размере 40,9 млн рублей.

В Городском центре управления парковками пообещали разобраться в ситуации и выяснить, откуда взялась такая сумма. В части банков арест счетов был быстро снят, однако на «Госуслугах» долг остается.

До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, упрощающие процесс проверки водителей на наличие опьянения. Согласно новому закону, инспекторам ГИБДД больше не потребуется оформлять ряд документов. Теперь отметку об отстранении водителя и задержании автомобиля с указанием даты и места можно будет фиксировать в других документах.

Ранее сообщалось, что у Дзюбы нашли 85 штрафов за нарушение ПДД.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деловой климат остывает, а наличка — на рекордном спросе. Главные новости бизнеса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!