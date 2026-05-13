Госдума изменила порядок проверки водителей на опьянение

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, упрощающие процесс проверки водителей на наличие опьянения. Информация об этом размещена на официальном сайте думской электронной базы.

Согласно новому закону, инспекторам ГИБДД больше не потребуется оформлять ряд документов. Теперь отметку об отстранении водителя и задержании автомобиля с указанием даты и места можно будет фиксировать в других документах.

До введения данного закона в России, при обнаружении водителя в состоянии опьянения, необходимо было составлять от трех до пяти различных документов. Обязательным оставался протокол об отстранении от управления транспортным средством в каждом случае. Авторы поправок считают, что эта процедура избыточна и требует упрощения.

