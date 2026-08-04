У Дзюбы нашли 85 штрафов за нарушение ПДД

У футболиста Дзюбы нашли 85 штрафов за нарушение ПДД в 2026 году

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба получил 85 штрафов на общую сумму в 100 тысяч рублей за нарушение ПДД в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, футболист не оплатил 11 из них на сумму в 13 тысяч рублей. Чаще всего Дзюбу штрафуют за за превышение скорости, игнорирование правил парковки, выезд на автобусную полосу и неоплату проезда по платным автодорогам.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демирспор». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее стало известно, когда Дзюба готов объявить о завершении карьеры.