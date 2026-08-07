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Россиянам объяснили, нужно ли наследникам оплачивать штрафы ГИБДД

Юрист Георгиева: долги по штрафам ГИБДД не перекладывают на наследников
Shutterstock

Если при жизни человек не оплатил штрафы ГИБДД и имел долги, то его наследники не обязаны их гасить. Об этом в беседе с RT сообщила юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

«Когда человек совершает какое-либо правонарушение и привлекается к административной ответственности, то тут нужно понимать, что субъект правонарушения — это определенное лицо», — пояснила специалист.

Она отметила, что если человек уходит из жизни с непогашенными штрафами, то такие долги нельзя отнести к наследственной массе, так как речь идет о другом субъекте.

Однако прочие долги наследодателя могут перейти к другим людям – в частности, это касается выплат, которые человека обязали перечислить за причинение вреда здоровью другому лицу в ДТП. Кроме того, по наследству могут перейти деньги, предназначенные для компенсации лечения и возмещения морального вреда, взысканные судом, заключила юрист.

До этого адвокат, руководитель Дома права Avanti Надежда Борзенко напомнила, что, согласно российским законам, граждане не могут вступить в наследство, отказавшись при этом от обязательств выплаты долгов и кредитов умершего. Если человек согласится получить унаследованные квартиру или машину, то в пределах стоимости этих объектов он понесет ответственность перед кредитором.

Адвокат посоветовала перед получением наследства обратиться к нотариусу, а также запросить кредитную историю наследодателя, чтобы при перевешивании суммы долгов отказаться от своей доли наследства. После её принятия такого права уже не будет, предупредила юрист.

Ранее генетик рассказала, что склонность не возвращать долги может передаваться по наследству.

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