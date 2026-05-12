Склонность не возвращать долги может передаваться по наследству

Некоторые поведенческие особенности, например склонность не возвращать долги, могут передаваться по наследству. Для таких характеристик, как импульсивность, самоконтроль или склонность к риску, оценки часто действительно лежат примерно в диапазоне 20–40%, рассказала «Газете.Ru» генетик, руководитель научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова.

«Конечно, генов, отвечающих за невозврат долгов, нет. Поведение вроде отказа вернуть долг — это сложное социальное действие, на которое влияют моральные нормы, личный опыт, финансовое положение, уровень самоконтроля и культурный контекст. Генетика может играть косвенную роль, влияя на базовые психологические склонности. В научных исследованиях рассматриваются гены, связанные с работой нейромедиаторов, например DRD4, который ассоциируют с поиском новизны и склонностью к риску, MAOA, связанный с регуляцией импульсивности, и COMT, влияющий на когнитивный контроль. Их вклад может оказывать влияние на финансовое поведение людей, но не позволяет предсказывать конкретные поступки вроде финансовой недобросовестности», — объяснила специалист.

По словам Сурковой, одна из самых изученных связок — это чувствительность к вознаграждению и склонность к риску.

«Люди, у которых сильнее «дофаминовая реакция» на новизну и потенциальную выгоду, чаще идут на рискованные финансовые решения: инвестиции в волатильные активы, азартные стратегии или импульсивные покупки. В исследованиях это иногда связывают с вариантами гена DRD4. Другой важный канал — самоконтроль и способность откладывать вознаграждение (то, что в психологии называют «delay discounting»). Люди с более слабым самоконтролем чаще тратят «здесь и сейчас», хуже копят и чаще влезают в долги. С этим косвенно связывают вариации в генах вроде COMT, влияющих на работу префронтальной коры и когнитивный контроль», — рассказала ученый.

Есть также влияние на эмоциональную реактивность и стресс. Финансовые решения нередко принимаются под давлением, — и люди генетически различаются по тому, как они реагируют на неопределенность и угрозу потерь.

«Варианты гена MAOA иногда связывают с импульсивностью и реакцией на стресс, что может отражаться в резких, непродуманных финансовых шагах. Эти генетические особенности могут влиять на то, насколько человек способен разбираться в сложных финансовых продуктах, планировать бюджет или оценивать риски. Здесь нет одного гена, но есть множество маленьких эффектов, которые в сумме дают различия. Интересно, что генетика также может косвенно влиять через личностные черты — например: добросовестность (связана с накоплением и дисциплиной), нейротизм (связан с финансовой тревожностью) или экстраверсия (иногда связана с более активным потреблением). У этих черт есть умеренная наследуемость, и они, в свою очередь, отражаются в финансовом поведении», — заключила специалист.

Но ключевой момент — все эти эффекты небольшие и сильно зависят от среды. Финансовая грамотность, культура, доход, доступ к образованию и даже семейные установки обычно оказывают более заметное влияние. Генетика задает лишь склонности и «диапазон реакций», а то, как человек реально обращается с деньгами, в итоге формируется в конкретных жизненных условиях.

