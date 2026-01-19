Размер шрифта
Россиянам напомнили об обязанности выплатить долги при получении наследства

Адвокат Борзенко: получение наследства включает в себя выплату долгов и кредитов
Согласно российским законам, граждане не могут вступить в наследство, отказавшись при этом от обязательств выплаты долгов и кредитов умершего. Если человек согласится получить унаследованные квартиру или машину, то в пределах стоимости этих объектов он понесет ответственность перед кредитором, объяснила в беседе с RT адвокат, руководитель Дома права Avanti Надежда Борзенко.

Так, например, если человек унаследовал квартиру, машину или сбережения на 3 млн рублей, то в пределах этой суммы он должен погасить долг умершего. Однако есть и такие долги, которые признаются личными и при смерти человека считаются прекращенными – например, это касается невыплаченных алиментов, отметила юрист.

«Наследник не должен продолжать ежемесячные выплаты на содержание ребенка наследодателя, — пояснила Борзенко. — Аналогично прекращается обязанность по будущим периодическим платежам в счет возмещения вреда, причиненного здоровью, а также личная ответственность за административные правонарушения, что означает сгорание штрафов, например за нарушение правил дорожного движения».

Однако при накоплении конкретной суммы невыплаченных алиментов и платежей по возмещению вреда ее могут обязать уплатить – в этом случае они также гасятся в пределах стоимости полученного наследства.

Что касается других задолженностей, включая кредиты, налоги, то их оплатить в любом случае придется, причем с прошлого года по таким долгам запрещено начислять пени после смерти должника.

Адвокат посоветовала перед получением наследства обратиться к нотариусу, а также запросить кредитную историю наследодателя, чтобы при перевешивании суммы долгов отказаться от своей доли наследства. После ее принятия такого права уже не будет, предупредила юрист.

Ранее стало известно, сколько россиян получают в наследство долги.

