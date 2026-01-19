Россиянам напомнили об обязанности выплатить долги при получении наследства

Согласно российским законам, граждане не могут вступить в наследство, отказавшись при этом от обязательств выплаты долгов и кредитов умершего. Если человек согласится получить унаследованные квартиру или машину, то в пределах стоимости этих объектов он понесет ответственность перед кредитором, объяснила в беседе с RT адвокат, руководитель Дома права Avanti Надежда Борзенко.

Так, например, если человек унаследовал квартиру, машину или сбережения на 3 млн рублей, то в пределах этой суммы он должен погасить долг умершего. Однако есть и такие долги, которые признаются личными и при смерти человека считаются прекращенными – например, это касается невыплаченных алиментов, отметила юрист.

«Наследник не должен продолжать ежемесячные выплаты на содержание ребенка наследодателя, — пояснила Борзенко. — Аналогично прекращается обязанность по будущим периодическим платежам в счет возмещения вреда, причиненного здоровью, а также личная ответственность за административные правонарушения, что означает сгорание штрафов, например за нарушение правил дорожного движения».

Однако при накоплении конкретной суммы невыплаченных алиментов и платежей по возмещению вреда ее могут обязать уплатить – в этом случае они также гасятся в пределах стоимости полученного наследства.

Что касается других задолженностей, включая кредиты, налоги, то их оплатить в любом случае придется, причем с прошлого года по таким долгам запрещено начислять пени после смерти должника.

Адвокат посоветовала перед получением наследства обратиться к нотариусу, а также запросить кредитную историю наследодателя, чтобы при перевешивании суммы долгов отказаться от своей доли наследства. После ее принятия такого права уже не будет, предупредила юрист.

