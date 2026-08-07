Калининградская таможня предупредила водителей о заторах в выходные

ТАСС: на границе Калининградской области с Польшей в выходные возможны заторы

В предстоящие выходные на границе Калининградской области с Польшей могут образоваться заторы из автомобилей. Об этом предупредила начальник отделения региональной таможни по связям с общественностью Оксана Иванова, передает ТАСС.

По словам Ивановой, многие живущие с детьми в Германии россияне будут возвращаться домой после школьных каникул: они активно используют автомобильный КПП «Мамоново-2» для проезда в ФРГ транзитом через Польшу.

Уже сейчас на границе наблюдается небольшое скопление машин — 20-30 автомобилей, говорится в сообщении на официальном сайте Калининградской областной таможни.

В ведомстве напомнили, что польская сторона усилила меры контроля в отношении путешествующих на автомобилях граждан и их багажа при въезде и выезде, что увеличивает общее время пересечения границы.

По данным таможни, через КПП Калининградской области на российско-литовском и российско-польском участках границы за минувшие сутки в российский эксклав въехали 97 грузовых и 277 легковых автомобилей, в обратном направлении — 98 грузовых и 335 легковых машин. На МАПП «Чернышевское» за сутки оформили въезд 75 грузовиков и выезд 57.

Калининградская таможня порекомендовала водителям заблаговременно заполнять пассажирские таможенные декларации, чтобы сократить время прохождения пункта пропуска на российской стороне. В ведомстве напомнили, что неделю назад автомобилисты, следовавшие из Польши в Калининградскую область, стояли в очередях на границе до 19 часов.

Ранее в Белоруссии рассказали о возобновлении работы таможни на границе с Латвией.