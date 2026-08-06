Российским туристам в Грузии исцарапали BMW за номер с триколором

Mash: в Грузии туристам из России исцарапали автомобиль за триколор на номерах

Владельцы BMW из Тихорецка столкнулись с неприятным инцидентом в первый же день своего пребывания в Грузии. Как сообщает Telegram-канал Mash, автомобиль туристов, на котором были установлены номера с российским триколором, поцарапали в первую же ночь после прибытия в страну.

Семья выехала из Тихорецка на чистом BMW и всю дорогу до Грузии не оставляла машину без присмотра. Вечером они припарковались у гостиницы в поселке Казбеги, а утром следующего дня обнаружили глубокую царапину от крыла до крыла. По словам владелицы, стоимость ремонта может составить около 40 тыс. рублей.

Отмечается, что прибывшие на место полицейские отнеслись к ситуации с энтузиазмом и хотели проверить записи с камер отеля, однако те оказались нерабочими. Правоохранители пообещали изучить записи с соседней камеры, как только объявится ее владелец.

Несмотря на инцидент, путешественники сохранили хорошее настроение. Они уже добрались до Батуми.

В июле в городе Миасс Челябинской области на трассе столкнулись легковой автомобиль Lada и машина скорой помощи. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как машина едет в темное время суток по трассе. За кадром слышен голос, утверждающий, что машина разогналась до 180 км/ч. После этого происходит столкновение. Далее следуют кадры с последствиями аварии. На них автомобили серьезно повреждены. У машины скорой смят капот и снесен бампер. Легковой автомобиль превратился в груду металла.

Ранее очевидцы сняли на видео горящую Lada Priora с людьми в Дагестане.