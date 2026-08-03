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Автомобили

Очевидцы сняли на видео горящую Lada Priora с людьми в Дагестане

В Дагестане на видео попала вспыхнувшая Lada Priora с пассажирами внутри

Вблизи города Хасавюрт в Дагестане на трассе произошла авария, в результате которой загорелся автомобиль Lada Priora. Об этом сообщил Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН».

Последствия столкновения сняли на камеру очевидцы. На кадрах видно, что огонь полностью охватил стоящий поперек дороги автомобиль. Так же заметно, что еще одна машина Lada Largus, участвовавшая в ДТП, съехала в кювет.

Как сообщают очевидцы, находившиеся в салоне люди не смогли покинуть охваченную огнем машину и не выжили в результате ДТП.

До этого выяснилось, что возгорание произошло поздно вечером 2 августа. Всего в результате аварии пострадали шесть человек, среди которых двое несовершеннолетних. Троих выживших, в том числе детей, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

К ликвидации последствий происшествия привлекли 18 спасателей и пять единиц техники. Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства столкновения.

Ранее сообщалось о жестком тройном ДТП под Ярославлем. Бензовоз разворотил две машины и съехал с дороги.

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