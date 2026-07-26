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Автомобили

Пьяный водитель снес скорую на скорости 180 км/ч и попал на видео

В Челябинской области на видео попало, как легковушка влетела в скорую

В городе Миасс Челябинской области на трассе столкнулись легковой автомобиль Lada и экипаж скорой помощи. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП и ДТП. Регион 74. Челябинск и область».

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как машина едет в темное время суток по трассе. При этом слышен голос, утверждающий, что машина разогналась до 180 км/ч. После этого происходит столкновение.

Далее следуют кадры последствия аварии. На них видно, что автомобили получили серьезные повреждения. У машины скорой мят капот и снесен бампер. Легковой автомобиль превратился в груду металла.

По предварительным данным, водитель легковушки превысил скоростной режим. Также установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.

В результате удара пострадали четыре человека: водители обоих транспортных средств, пассажир Lada и два фельдшера, находившиеся в машине скорой помощи. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о происшествии с легковушкой и машиной с беременной женщиной в Нижегородской области.

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