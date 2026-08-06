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Автомобили

В Туве пьяный водитель пытался скрыться от ДПС на тракторе

МВД: в Туве полицейские открыли огонь по трактору с пьяным водителем

В Туве полицейские вынуждены были применить оружие, чтобы остановить трактор, управлявшийся пьяным водителем. Об этом сообщает республиканское МВД.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о нетрезвом водителе трактора, разъезжавшем по селу Тоора-Хем Тоджинского района. В населенный пункт незамедлительно выехал экипаж дорожно-патрульной службы. Полицейские заметили мужчину, когда тот вышел из магазина и сел за руль спецтехники. Сотрудники ДПС с помощью громкоговорителя потребовали остановиться, но водитель увеличил скорость и попытался скрыться. Поскольку тракторист создавал угрозу для окружающих, полицейские вынуждены были применить табельное оружие, открыв огонь по колесам транспортного средства. После повреждения шин трактор остановился, водитель выскочил из кабины, перелез через забор и попытался спрятаться на частной территории, но был задержан.

Позднее выяснилось, что 37-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности за нетрезвую езду. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Трактор изъят и помещен на спецстоянку.

23 июля сообщалось, что в Подмосковье на 112-м километре федеральной автодороги «Урал» произошло серьезное ДТП с участием трактора и грузовика.

Ранее в Башкирии молния ударила в самодельный трактор с водителем.

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