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Молния ударила в самодельный трактор с водителем в Башкирии

В Башкирии мужчина не выжил после удара молнии в трактор, собранный своими руками
Shutterstock/FOTODOM

В башкирском селе Урняк во время грозы молния ударила в самодельный трактор с водителем. Об этом сообщило издание UFA1.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

В момент удара стихии 47-летний мужчина находился за рулем трактора собственной разработки и сборки. У машины не было крыши, а сиденье было сделано из металла — это могло стать роковым фактором при попадании молнии.

Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь. Однако к моменту прибытия медиков мужчина уже не подавал признаков жизни. В региональном Минздраве подтвердили факт происшествия.

До этого в Подмосковье пожар охватил автосервис площадью 800 квадратных метров. Также огонь уничтожил и несколько машин, находившихся на ремонте в это время.

Ранее сообщалось, что удар молнии уничтожил жилой дом вместе с пожилой хозяйкой в Башкирии.

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