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Ловушка для водителя: мужчина застрял в искореженном металле из-за ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате ДТП водителя зажало в кабине грузовика
ГКУ МО «Мособлпожспас»

В Подмосковье на 112-м километре федеральной автодороги «Урал» произошло серьезное ДТП с участием трактора и грузовика. Об этом сообщил Telegram-канал «ГКУ МО «Мособлпожспас»».

По данным источника, произошло попутное столкновение. В результате удара трактор выбросило за пределы дорожного полотна, а кабину большегруза сильно деформировало — водитель оказался зажат внутри.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Сотрудники МЧС огородили аварийный участок, обесточили автомобили, чтобы исключить риск возгорания топлива. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента специалистам удалось деблокировать 54-летнего водителя фургона из смятой кабины.

Оба водителя госпитализировали. Также спасатели смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части. Движение на участке трассы было полностью восстановлено. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что водитель выжил благодаря небольшой нише в смятой кабине.

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